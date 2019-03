Requisitos de The Division 2: te contamos todo lo que debes saber

Ubisoft ha confirmado los requisitos definitivos de The Division 2, uno de los juegos triple A más esperados del momento. Su lanzamiento se espera para el 15 de marzo y será un título multiplataforma, lo que significa que llegará tanto a PC como a Xbox One y a PS4.

A la hora de listar los requisitos de The Division 2 en Ubisoft han seguido el planteamiento habitual, lo que significa que tenemos un total de cuatro categorías diferentes en función de los ajustes gráficos que queramos utilizar y del nivel de fluidez que esperemos.

Sin más preámbulos entramos a ver los requisitos de The Division 2 y los analizamos, como de costumbre.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits con SP1.

Procesador Core i5 2500K o FX 6350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 670 o Radeon R9 270 con 2 GB de memoria gráfica.

DirectX 11 o DirectX 12.

Con esta configuración podemos esperar que el juego funcione en 1080p con calidad baja manteniendo 30 FPS estables.

En general las equivalencias no están del todo mal, aunque merecen algunas matizaciones. El FX 8350 encaja mejor como equivalencia al Core i5 2500K, y la GTX 670 es más potente que la Radeon R9 270. Ésta equivale más bien a una Radeon R9 280.

Requisitos recomendados para 1080p

Windows 7 de 64 bits con SP1.

Procesador Core i7 4790 o AMD Ryzen 5 1500X.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o Radeon RX 480 con 4 GB de memoria gráfica.

DirectX 11 o DirectX 12.

Con esta configuración podremos jugarlo en 1080p con calidad alta manteniendo 60 FPS estables.

Las equivalencias son muy acertadas, nada que objetar. Solo os recuerdo que la GTX 970 equivale a una GTX 1060 de 3 GB, y que una RX 570 también encajaría en este nivel.

Requisitos recomendados para 1440p

Windows 7 de 64 bits con SP1.

Procesador Core i7 6700K o AMD Ryzen 7 1700.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1070 o Radeon RX Vega 56 con 8 GB de memoria gráfica.

DirectX 11 o DirectX 12.

Con esta configuración podremos jugarlo en 1440p con calidad alta manteniendo 60 FPS estables.

El Ryzen 7 1700 tiene ocho núcleos y dieciséis hilos y el Core i7 6700K cuatro núcleos y ocho hilos, así que la equivalencia es errónea. El Ryzen 5 1500X encaja mucho mejor como equivalencia, aunque queda un pelín por debajo del chip Intel.

En cuanto a tarjetas gráficas la Radeon RX Vega 56 es un poco más potente que la GTX 1070, pero la equivalencia es bastante acertada. También entraría en este nivel la GTX 980 Ti y la GTX 1660 Ti.

Requisitos recomendados para 2160p

Windows 7 de 64 bits con SP1.

Procesador Core i9 7900X o AMD Ryzen 7 2700X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2080 TI o Radeon VII con 11 GB o más de memoria gráfica.

DirectX 11 o DirectX 12.

Con esta configuración podremos jugarlo en 2160p con calidad alta manteniendo 60 FPS estables.

En este caso las equivalencias no son correctas. El Core i9 7900X tiene 10 núcleos y 20 hilos, y el Ryzen 7 2700X suma 8 núcleos y 16 hilos. La equivalencia correcta seria un Core i7 7820X o un Core i9 9900K, aunque éste último tiene un pico de rendimiento superior gracias su mayor IPC y a sus mayores frecuencias de trabajo.

Por lo que respecta a tarjetas gráficas la RTX 2080 Ti tiene un rendimiento medio superior a la Radeon VII, pero puede que la optimización de The Division 2 bajo DirectX 12 y el uso de shaders asíncronos ayude a reducir las diferencias.

Os recuerdo que al subir la resolución no se elevan los requisitos a nivel de CPU, así que el aumento que vemos a partir de los requisitos recomendados para mover The Division 2 en 1440p no tiene sentido. La conclusión que debéis sacar de esto es simple, a partir de un Core i7 4790 o un Ryzen 5 1500X estaréis en un nivel óptimo para mover el juego sin problemas.