Volla Phone es un interesante proyecto para crear un móvil inteligente alternativo más respetuoso con la privacidad del usuario y con la capacidad de ejecutar otros sistemas operativos Linux más allá de Android como Ubuntu Touch o Sailfish OS.

Allá por el verano de 2014 publicamos un artículo donde nos preguntábamos si había vida más allá de Android y repasábamos sistemas operativos basados en Linux para smartphones tan interesantes como Firefox OS, Ubuntu Touch o Sailfish, además de Tizen OS, webOS o Nokia X. Eran tiempos de crecimiento explosivo de ventas y suponíamos que media docena de soluciones podrían lograr su espacio, incluido por aquellos entonces un Windows Mobile que apuntaba alto como la tercera gran plataforma.

Cinco años y medio después, ni Windows Mobile ni otros Linux móviles han prosperado. Todos se han quedado por el camino por diferentes motivos y hoy la industria no ofrece suficientes alternativas de uso. O usas Android o un iPhone con iOS. Y oficialmente, no hay más, salvo lo que llega como ROM alternativa, la inmensa mayoría variantes de Android.

Volla Phone, en marcha

El pasado año surgió un proyecto de crowdfunding que prometía ofrecer alternativas y, de paso, una solución más respetuosa con la privacidad del usuario. El proyecto no consiguió entonces los fondos necesarios, pero volvió a la carga el mes pasado con una segunda campaña en KickStarter que sí ha conseguido los fondos propuestos.

La cantidad es mínima, pero al menos sirve para mantenerlo vivo. Según una actualización publicada en la campaña original de Volla Phone , «el inversor del proyecto está aumentando los recursos financieros para el desarrollo» y «se ha acordado con el proveedor de hardware términos y condiciones de entrega más flexibles», lo que ha permitido arrancar con menos fondos. Veremos si puede cumplir las previsiones y entregarlos como dicen el próximo otoño.

En cuanto al hardware, el Volla Phone es una gama media con pantalla IPS de 6,3 pulgadas y un chipset MediaTek Helio P23. Incluye 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno ampliable con tarjetas microSD. El sistema de cámaras es bastante ‘normalito’ para el nivel actual, mientras que su batería sí está por encima de la media en capacidad con 5.000 mAh. Incluirá un sensor de huellas dactilares, un puerto USB Type-C, jack para audio y soporte LTE Cat6.

Hasta aquí nada que no hayamos visto en decenas de modelos que inundan el mercado. Lo interesante llega de su capacidad para ejecutar otros sistemas operativos más allá de Android. Se citan Ubuntu Touch (o mejor su sucesor UBPorts que retomó el trabajo donde lo dejó Canonical) y Sailfish OS, aunque éste no puede ser preinstalado por razones de licencia, sí será soportado. En cuanto a aplicaciones, está diseñado para ejecutar aplicaciones GNU / Linux que incluyen software móvil y de escritorio. En el lado de la privacidad, incluirá un servicio de VPN gratuito y no incluirá servicios de Google.

El dispositivo será ensamblado en su totalidad en las fábricas de Gigaset (Siemens) en Alemania. El precio previsto para venta en Europa se ha fijado en 359 euros. También se venderá en otras regiones desde 309 euros (más impuesto de importación). Los responsables del proyecto creen que podrán entregar los terminales el próximo otoño, pero no es seguro como en cualquiera de estas campañas de crowdfunding.

Interesante en todo caso como alternativa. Y no hay muchas. Volla Phone quedará a medio camino entre el menos potente PinePhone y más económico que el Librem 5.