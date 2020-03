Aún falta aproximadamente medio año para que, de cumplirse el calendario previsto, tengamos una keynote de Apple, en la que Tim Cook nos muestre el futuro iPhone 12. Un modelo al que, aunque todavía tardaremos meses en poder ponerle las manos encima, ya nos está dando mucho que hablar, y que hoy sabemos que, según algunos analistas, podría no llegar a tiempo a esa cita otoñal a la que ya nos tiene acostumbrados. ¿Por qué? Seguro que ya te lo imaginas, por culpa del coronavirus.

En un informe publicado por South China Morning Post, se recopilan opiniones de varios expertos, en cuya opinión la situación de Apple en este momento no es, sin duda, la mejor posible. Como consecuencia del cierre de las plantas de producción de Foxconn en China, especulan con la posibilidad de que la próxima versión del smartphone de los de Cupertino pueda llegar a retrasarse un mes.

Esto, claro, siempre que la previsión de Foxconn se cumpla, y todas sus plantas de producción puedan volver a operar y ya lo hagan con normalidad a finales de este mismo mes de marzo. En el hipotético caso de que se extienda la duración de la cuarentena, algo no tan improbable después de ver actuaciones como la del gobierno italiano, la demora en la llegada del Iphone 12 podría ser incluso mayor de lo ya previsto por estos expertos.

La versión 12 del smartphone de Apple no sería, según estos analistas, la única en verse afectada por los hipotéticos retrasos. Y es que según Elliot Lan, un experto con grandes conocimientos sobre la cadena de suministros de de los de la manzana, también el esperado iPhone SE2 se vería penalizado por estas circunstancias. En este caso, y aunque evita dar una cifra concreta, afirma que el retraso podría ser de unos pocos meses. Es decir, aún mayor del que afectaría al 12.

La clave, ahora, es que los fabricantes involucrados en la producción del iPhone 12 sean capaces de incrementar su volumen de salida durante abril y mayo. Y es evidente que, tal y como se restablezca la normalidad, todas estas empresas pisarán el acelerador. El problema, para Apple, es que todas estas líneas de producción surten a otras muchas tecnológicas, que también está viendo ahora peligrar sus agendas de lanzamientos. Así, no podrá contar con dedicación exclusiva de Foxconn y compañía.

Esto, casualmente, coincide con un cierto grado de desabastecimiento de iPhone 11 que estaría afectando a ciudades como Nueva York, según informa el New York Post. Esta situación afecta singularmente a los minoristas, que ven como su stock de iPhone 11 y iPhone 11 Pro se agota sin que, por el momento, reciban nuevas unidades para poder mantener sus operaciones. De manera incomprensible para estos profesionales, no es solo que los plazos para la recepción de nuevos terminales se hayan ampliado, es que a día de hoy no hay una fecha prevista para la próxima entrega.

En este caso, los analistas señalan a que podrían ser los mayoristas quienes están reteniendo un gran volumen de dispositivos en sus almacenes, con el fin de disponer de terminales más adelante, en caso de que el coronavirus tenga efectos en la producción del iPhone 11 y, claro, también los ya comentados en la fecha de llegada del iPhone 12.