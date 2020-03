iOS 14 cuenta con soporte avanzado de ratones y teclados

Apple ha llevado a cabo una transición importante con iPadOS, un sistema operativo basado en iOS 13 y adaptado especialmente al iPad que será sucedido este año por iOS 14. Como habréis podido imaginar esta nueva versión tendrá también una adaptación específica para aprovechar las particularidades de las tablets de la compañía de la manzana, y gracias a una filtración hemos tenido la oportunidad de conocer algunas novedades interesantes.

En primer lugar tenemos que iOS 14 ofrecerá soporte avanzado de ratones y teclados, lo que significa que Apple sigue apostando por llevar a cabo una transición en la que dicho sistema operativo dejará de estar orientado por completo al sector móvil, y pasará a funcionar como una solución híbrida que podremos controlar sin problemas tanto a través de la interfaz táctil como del clásico combo de teclado y ratón.

Cuando hablamos de soporte avanzado de teclados y ratones en iOS 14 queremos decir que ofrecerá un conjunto de funciones y de prestaciones al nivel de lo que podríamos esperar de un equipo de escritorio. Sí, es muy interesante, pero todavía hay más, y es que la compañía de la manzana está preparando un nuevo Smart Keyboard (teclado inteligente) que vendrá con una almohadilla táctil.

iOS 14 marcará un importante punto de inflexión

Es muy curioso. Apple dejó claro que no quería convertir al iPad en una especie de «híbrido extraño» como hizo Microsoft con Surface, pero lo cierto es que con iPadOS, y con las nuevas funciones que introducirá iOS 14, está haciendo precisamente todo lo que dijo que no haría porque no le parecía buena idea. No es la primera vez que los de la manzana hacen esto, recordad casos tan polémicos como el tamaño de pantalla en smartphones o el lápiz óptico, y seguro que no será la última.

Las mejoras en el soporte de teclados y ratones, así como el desarrollo de nuevos teclados con nuevas características propias de ordenadores portátiles, confirman que Apple quiere seguir mejorando el potencial del iPad y su uso como un «ordenador». Qué podemos decir, no es un ordenador de verdad, pero con los cambios que traerá iOS 14 estará más cerca que nunca.

Antes de terminar aprovecho para recordaros que el lanzamiento de los nuevos iPad Pro está previsto para este mismo año. No tenemos todavía una fecha concreta, pero se comenta que debería llegar antes de terminar la primera mitad de 2020. A nivel de especificaciones los principales analistas, como Ming Chi Kuo, dan por hecho que veremos un salto importante gracias a la incorporación de un nuevo SoC de alto rendimiento y se baraja, incluso, la posibilidad de que utilicen paneles micro-LED.