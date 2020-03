Microsoft supo reconocer el fracaso de Edge y afrontó una transición a Chromium, el mismo motor (es un navegador de código abierto) que Google utiliza en Chrome, el navegador web más utilizado del mundo a día de hoy.

Fue un movimiento acertado, de eso no hay ninguna duda, pero no todos lo recibieron con el mismo entusiasmo. Algunos usuarios han sido muy críticos con Microsoft Edge, y hasta la propia Google llegó a poner en tela de juicio la seguridad de dicho navegador a la hora de utilizar extensiones compatibles con Chromium.

Se generó un gran revuelo y es comprensible, ya que en el fondo no tenía sentido que Google mostrase una alerta de seguridad a los usuarios de Microsoft Edge Chromium avisando de que debían cambiar a Chrome para utilizar extensiones de forma segura. No tiene sentido porque ambos navegadores utilizan la misma base, y por tanto no deben recibir un trato distinto.

Al final Google ha sabido reconocer su error y ha retirado dicho aviso de seguridad, ¿pero qué es lo que ha ocurrido exactamente?

La culpa fue de Google Safe Browsing Feature

En un comunicado oficial el gigante de Mountain View ha explicado que los avisos saltaron porque aunque la versión de Microsoft Edge Chromium utiliza la misma base que Chrome no cuenta con Safe Browsing Feature, una función de seguridad que se centra en mejorar la seguridad del usuario durante la navegación web.

La cosa es que aunque el navegador de Microsoft no incorpore esa función sí que cuenta con otra llamada SmartScreen, dedicada también a ofrecer una experiencia de navegación segura de primer nivel con funciones tan interesantes como el bloqueo de descargas maliciosas.

Cabe pensar que pudo ser un simple error producido por esa discrepancia de sistemas de protección, pero las malas lenguas siguen apuntando a un intento de boicot de Google a Microsoft. Podría tener sentido, ¿pero realmente tiene Google motivos para estar preocupada por la llegada del nuevo navegador de Microsoft?

Si echamos un vistazo a los datos de cuota de mercado del pasado mes de febrero, cortesía de NetMarketShare, vemos claramente que no. Lo nuevo de Microsoft no solo está muy lejos de Chrome, sino que también está por detrás de Firefox.