El nuevo ASUS ROG Phone 3 equipará un Snapdragon 865 Plus

Hace apenas un año que ASUS renovaba su teléfono de gama alta orientado al gaming, pero los últimos rumores apuntan a la inminente llegada de su predecesor, con un ASUS ROG Phone 3 todavía más potente, y finalmente adaptado a las nuevas redes de datos 5G.

Si bien por el momento no se han confirmado ninguno de sus componentes internos, según la web china Mydrivers, Qualcomm estaría preparando ya la presentación de su nuevo chipset Snapdragon 865 Plus para el mes de julio, coincidiendo así con la fecha de presentación del modelo Plus de su predecesor, y que se convertiría en el centro neuronal para el ROG Phone 3.

Así pues, se espera que muchas de las características principales y diseño del nuevo teléfono se mantengan parejas con respecto al modelo actual, en el que podemos encontrar una pantalla de 6,59 pulgadas con unas tasas de refresco de 120 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz.

Aunque tampoco se quedan atrás su memoria y almacenamiento, con opciones desde los 8GB y 128 GB, hasta un tope de gama con 12 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno. Todo ello respaldado por una enorme batería de 6.000 mAh, y un sistema de enfriamiento que nos permitirán utilizar el teléfono a máximo rendimiento durante horas.

Por último, aunque fuera de su foco principal, también nos encontramos con un buen añadido por parte de las cámaras, con una configuración dual basada alrededor de una lente principal de 48 MP y un sensor secundario gran angular de 13 MP; y una cámara delantera que descendería ligeramente hasta los 24 MP.

Especificaciones estimadas ROG Phone 3:

Sistema operativo: Android 10 + ROG UI

Pantalla: AMOLED de 6,7 pulgadas con tasas de actualización de 120 Hz y muestreo táctil de 240 Hz

Procesador: Snapdragon 865+

Memoria: Hasta 12 GB de RAM

Almacenamiento: Hasta 1 TB de espacio interno, ampliable por microSD

Cámaras traseras: Configuración triple con un sensor principal de 64 MP

Cámara frontal: Configuración simple con un sensor de 32 MP

Conectividad: WiFi 802.11 ac, WiFi Dual Band, 5G, Dual SIM, Bluetooth 5.0, GPS, NFC

Batería: 6.000 mAh con carga rápida de 30W

Otra de las grandes incógnitas ahora estaría en su posible precio de salida. Y es que aunque el ROG Phone 2 apuntaba a llegar bajo un precio superior a los 1.000 euros, finalmente sólo alcanzó los 799 euros. Pero no sólo eso, actualmente podemos encontrar el teléfono rebajado de forma permanente hasta los 699 euros, posiblemente para allanar el terreno a su predecesor.

Así pues, no sería de extrañar que de nuevo nos encontráramos con un ROG Phone 3 por debajo de los 1.000 euros, aunque en este caso de forma mucho más ajustada.

Un futuro incierto para el gaming móvil

Por otra parte, cabe destacar que actualmente ASUS se está enfrentando a unas malas cifras de ventas para su línea de teléfonos gaming, acumulando cerca de 1,75 millones de euros en pérdidas durante el pasado 2019.

Y es que, de no lograr ser lo suficientemente competitivo o atractivo, éste podría ser el último teléfono que lanzase la compañía.