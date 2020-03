El Huawei Mate 40 incluirá una pantalla táctil trasera

Siendo el primero en comenzar a usar una configuración de cámaras cuádruple fuera de los cuadrados y rectángulos negros, parece que ahora Huawei estaría dándole una nueva vuelta al anillo de sus próximos Mate 40.

Y es que según se ha filtrado a través de una nueva patente incluida en la Base de datos de diseño global de la OMPI (Oficina Mundial de Propiedad Intelectual), la compañía china estaría trabajando en el desarrollo de una pequeña pantalla táctil multifuncional para rodear sus cámaras, con la que podríamos ver algunas notificaciones, responder llamadas, e incluso operar con algunos ajustes de la cámara como el zoom, entre algunos de los usos que los chicos de LetsGoDigital han querido representar en unos primeros renders de posibles usos.

Sin duda se trata de una forma muy ingeniosa de añadir una nueva pantalla y funcionalidad al teléfono sin tener que recurrir a un dispositivo flexible, con una salida que además hace uso de un espacio completamente inutilizado hasta el momento, y que aportaría una enorme utilidad cuando el teléfono está boca abajo sobre cualquier superficie.

No obstante, aunque su tamaño sea más comedido, el hecho de añadir una nueva pantalla con funciones táctiles, implicaría por supuesto una subida en el precio de un teléfono ya elevado. Sin embargo, como siempre remarcamos, por el momento no se trata más que de una patente de concepto, por lo que es posible que Huawei finalmente no llegue a incorporar esta pantalla secundaria en los Mate 40.

Y es que, si todo sigue según lo previsto, los nuevos Huawei Mate 40 no serán presentados hasta la segunda mitad de este año.

Próximas presentaciones de Huawei

Sin embargo, no nos tocará esperar tanto para ver el próximo teléfono de la compañía. Y es que Huawei tiene fechada la presentación de los nuevos P40 Series para mañana mismo, la cual se podrá seguir en directo online a través de los canales de YouTube oficiales de la compañía, y para la cual dedicaremos una cobertura especial desde MuyComputer.