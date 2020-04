10 trucos y tutoriales para dominar WhatsApp

Pese al reciente aluvión de nuevos registros en Telegram, no hay duda de que WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería instantánea líder en todo el mundo. Es por eso por lo que hoy queremos dedicaros estos pequeños consejos, trucos y tutoriales para que aprendáis a utilizar y sacar el máximo provecho de todas las funciones de la app.

1. Mantén tu privacidad

Si bien todavía no contamos con una opción que nos permita evitar que Facebook recopile algunos datos de nuestras conversaciones, al menos podremos guardar cierta privacidad frente al resto de usuarios o los amigos que tenemos añadidos en WhatsApp. Y es que de manera predeterminada, todos, no solo sus contactos, pueden ver la última vez que te conectaste, tu mensaje de estado, e incluso tu foto de perfil.

Para evitarlo, tan sólo tendremos que acudir a «Configuración > Ajustes > Cuenta > Privacidad», donde podremos encontrar todas las opciones de privacidad que nos ofrece la aplicación, y seleccionar una a una nuestras preferencias, pudiendo incluso limitarlas por completo para que nadie pueda acceder a ellas.

2. Bloquea el acceso a tu teléfono

Siendo la piedra angular de nuestras conversaciones privadas y de trabajo, es normal que no nos guste dejar nuestro móvil a merced de cualquier persona. Sin embargo, más allá de los propios códigos de bloqueo de nuestro terminal, también podremos establecer una segunda medida de seguridad sólo para Whatsapp.

Volviendo a la misma carpeta de «Configuración > Ajustes > Cuenta > Privacidad», en esta ocasión bajaremos hasta la última opción «Bloqueo con huella dactilar». De esta manera, y una vez configurada, sólo nosotros mismos podremos acceder a las conversaciones de nuestro teléfono, evitando así las miradas de los más curiosos.

3. Cambia el fondo de pantalla

Chatear en WhatsApp no ​​tiene que ser una experiencia aburrida y genérica. Dale vidilla a tus conversaciones dirigiéndote a «Configuración > Ajustes > Chats > Fondo» y personaliza todos tus chats con los fondos ya incorporados, o tus propias fotos.

4. Pásate al modo oscuro

Sin duda una de las funciones más esperadas de WhatsApp, con la que podemos no sólo salvar un poco de nuestra batería, sino también evitar esos deslumbramientos de sol, o los «flashes» nocturos. Disponible desde hace ya unos meses, y ampliado ya a la gran mayoría de terminales, habilitar el modo oscuro será tan sencillo como:

Los usuarios de Android 10 e iOS 13 en adelante, pueden activar el modo oscuro en la propia configuración del sistema del teléfono.

En el caso de versiones anteriores de ambos sistemas operativos, el proceso se realizará desde la propia aplicación de WhatsApp, accediendo los usuarios de Android a través de «Configuración > Chats > Tema» y los usuarios de iOS a través de «Configuración > Pantalla y brillo».

5. Controla el uso de datos de WhatsApp

En una era en la que estar desconectado supone un trauma para muchos, ver reducido nuestro plan de megas al mínimo de conexión también puede suponernos algún que otro disgusto. Y es que si bien por lo general la aplicación tiene un gasto bastante bajo, si enviamos o recibimos muchos archivos, podríamos llegar a sobrepasar nuestros datos utilizando WhatsApp.

Por suerte, la propia aplicación cuenta con un reporte y desglose sobre la actividad y uso de datos, disponible des de «Configuración > Ajustes > Datos y almacenamiento > Uso de datos» y puede obtener todos los detalles de todo su consumo de datos.

Si desea mantener bajo el uso de datos, modifique la configuración de descarga automática de medios y llamadas en «Configuración > Ajustes > Datos y almacenamiento» dentro del apartado de «Descarga automática». Desde aquí podremos restringir las descargas multimedia automatizadas a las conexiones Wi-Fi, o directamente desactivarlas por completo.

Por último, optar por una calidad de llamadas de voz más baja también puede ayudar a mantener un uso de datos más bajo.

6. Usa WhatsApp desde tu ordenador

Quizás todavía no lo sabías, pero WhatsApp no es sólo una aplicación para móviles, sino que cuenta con su propia plataforma para que podamos acceder a nuestros chats desde cualquier ordenador a través del navegador web.

Accede desde tu navegador a web.whatsapp.com

En un terminal Android abre la app WhatsApp en tu teléfono móvil.

En los chats, toca sobre la pestaña de Configuración y selecciona «WhatsApp Web».

Apunta la cámara de tu teléfono al código que verás en pantalla para escanearlo.

Una vez escaneado correctamente el código QR, accederás a la aplicación de mensajería y todas las funcionalidades de la aplicación de móvil, pudiendo incluso mandar fotos y audios de voz (siempre y cuando dispongas de los medios propios para ellos).

En el caso de que usemos un iPhone proceso será idéntico, con el único cambio de nomenclaturas desde «Ajustes > WhatsApp Web»; algo que se repetirá en los terminales con sistemas operativos Windows Phone, donde cambiará a «Menú > WhatsApp Web».

Así pues, si bien podremos seleccionar la opción para que nuestra sesión se cierre de manera automática al cerrar esta pestaña, también podremos controlar las sesiones activas o eliminar los accesos rápidos desde nuestro móvil accediendo a «Configuración > WhatsApp Web».

Toca sobre «Cerrar todas las sesiones».

7. Exporta tus chats y guarda las conversaciones

Si desea compartir chats específicos por correo electrónico, Slack o algún otro servicio, primero deberá exportarlos utilizando la opción Exportar chat . Lo encontrará en la sección Información de contacto (sección Información de grupo para grupos) que muestra el nombre del contacto, número de teléfono, mensaje de estado, etc.

El chat exportado aparece como un archivo ZIP que puede compartir con otros. Durante la exportación, puede especificar si el archivo debe incluir medios adjuntos.

Por cierto, también puede descargar fotos y videos de estado de WhatsApp compartidos por otros, pero es discutible si debe hacerlo.

7. Crea copias de seguridad

Por otra parte, si lo que deseamos es guardar todos los datos y conversaciones de nuestros chats no tendremos que realizar el proceso uno a uno, pudiendo crear nuestras propias copias de seguridad almacenadas en la nube.

Para ello, tan sólo tendremos que acceder a «Configuración > Ajustes > Chats > Copia de seguridad». Desde aquí podremos bien generar nuestras copias en el mismo momento (muy útil si pretendemos formatear o cambiar de teléfono) o incluso programar la creación automática de las mismas, protegiéndonos contra posibles accidentes o robos.

De hecho, nuestra recomendación es que uséis estas copias automáticas y podáis vivir tranquilos sin tener que preocuparos en ningún caso, ya que podemos guardar no sólo los chats, sino también todas las imágenes, vídeos y audios enviados y recibidos.

De hecho, la propia aplicación cuenta ya con la opción del volcado automático en las primeras horas de la madrugada, evitando así realizar el proceso cuando estemos haciendo uso de nuestro teléfono.

9. Transfiere tu cuenta de WhatsApp a un número nuevo

Cambiar a un nuevo número de móvil no significa el final de su cuenta de WhatsApp, ya que es posible transferirlo al nuevo número, y realmente sencillo: tan sólo tendremos que ir a «Configuración> Ajustes > Cuenta> Cambiar número» y seguir las indicaciones de la aplicación.

No obstante, además de alguna otra medida de seguridad se nos pedirá ingresar los números de teléfono antiguos y nuevos para migrar los datos correctamente.

10. Elimina tu cuenta

Si pese a todas estas funciones sigues decidido en decirle adiós a Zuckerberg, debes saber que no será tan sencillo borrar tu rastro por completo. Y es que aunque al eliminar nuestra cuenta perderemos todo el historial de chats y las copias de seguridad en la nube para siempre.

Eso sí, esto no evitará que cualquier conversación en la que hayamos formado parte, todavía estará visible para nuestros contactos, ya que esas conversaciones también forman parte de su historial de chat, y por lo tanto, no se borrarán cuando eliminemos nuestra cuenta. No obstante, mientras eliminemos esta cuenta podremos decir adiós a todos esos molestos grupos, cadenas de mensajes, y aluvión de fotos y vídeos que sólo sirven para ocupar el espacio y memoria de nuestro teléfono.

Para ello, deberemos dirigirnos a «Ajustes/Configuración> Cuenta> Eliminar mi cuenta», donde se nos pedirá que confirmemos nuestro número de teléfono.

Además, y como parte positiva, siempre podremos volver a asociar nuestro teléfono a una «nueva cuenta» si cambiamos de opinión, lo que puede facilitarnos la decisión de tomarnos este pequeño respiro de vez en cuando.