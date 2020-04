Cómo volver a la anterior barra de direcciones de Firefox

La barra de direcciones de Firefox ya no es la misma. La gran novedad del lanzamiento de Firefox 75 la semana pasada, de hecho, fue esa: la nueva barra de direcciones de Firefox, que según Mozilla ha sido rediseñada para facilitarle la vida al usuario. Pero no todo el mundo opina así y las quejas no han tardado en aflorar, especialmente en los foros dedicados al tuneo del navegador.

Como ya explicamos, la nueva barra de direcciones de Firefox modifica el comportamiento y aspecto: de manera muy parecida a Chrome, haciendo clic sobre ella se superpone al resto de elementos y en lugar de desplegar una lista con los sitios más visitados como hasta ahora, muestra los «sitios populares», es decir, los que se tengan fijados en la página de nueva pestaña.

Además, cuando se abre una nueva pestaña la barra se magnifica automáticamente, cubriendo en parte la barra de marcadores. Hay a quien no le ha gustado esto último, a quien no le ha gustado la selección de ítems que muestra ahora, más cuando apenas muestra ocho resultados; y a quien no le ha gustado ni lo uno, ni lo otro. Por fortuna, no es complicado volver atrás, al menos por el momento.

De vuelta a la anterior barra de direcciones de Firefox

Por supuesto, por la ‘anterior’ barra de direcciones de Firefox, nos referimos a la que tenía el navegador hasta su anterior versión (Firefox 74), porque cambios a este respecto se han sucedido unos cuantos a lo largo del tiempo. Quizás no era tan estética a simple vista, pero era igualmente funcional.

Para volver a poner la barra de direcciones de Firefox como estaba, basta con acceder a las preferencias avanzadas del navegador y aplicar la opción correspondiente. En la misma barra de direcciones de Firefox entras en:

about:config

Filtras la preferencia:

browser.urlbar.update1

Y con un doble clic cambias el valor a «false». Reinicias el navegador.

Voilà: la barra vuelve a ser la misma de siempre… al menos por el momento, cabe repetir, y es que han dejado esta posibilidad a efectos de desarrollo, por lo que es probable que desaparezca en la próximas versiones del navegador. ¿Y entonces? Entonces habrá que buscarse la vida y algún código que aplicar vía userChrome.css.