Aptoide sufre una filtración masiva

Aptoide, la popular tienda de apps para dispositivos Android ha amanecido hoy con una noticia realmente nefasta: la filtración de datos de 20 millones de usuarios del servicio detectada y hecha pública por Under the Bridge, habrían visto la luz en un popular foro dedicado a la piratería y el cibercrimen. Y la mala noticia no termina ahí, ya que el autor de la filtración afirma que estos registros son solo una parte de todos los robados, y cuyo volumen podría ascender hasta los 39 millones.

La información filtrada contiene información sobre los usuarios que se registraron o usaron los servicios de Aptoide entre el 21 de julio de 2016 y el 28 de enero de 2018. No obstante, el autor del robo afirma que los obtuvo a principios de este mes, por lo que surge la duda de si la filtración se relaciona con algún problema que afectó durante esos días a los servidores de la compañía o, por el contrario, ese rango de fechas es solo un parámetro aleatorio elegido por el filtrador para escoger los registros que iban a ver la luz.

Actor hacked and dumped the database of Aptoide (@Aptoide), a blockchain based decentralized app store.

– over 20,000,000 users affected

– Emails, SHA1 passwords, IP addresses, user agent, birthdate.

The risk potential here is HUGE as you can download APKs from the site. pic.twitter.com/dzF3GrBDSZ

— Under the Breach 🦠 (@underthebreach) April 17, 2020