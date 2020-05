HP Instant Ink: ¿qué planes ofrece y qué incluyen?

Ya te hemos contado qué es HP Instant Ink, y también sabes qué es lo que necesitas para poder disfrutar de este servicio de reposición de tinta a domicilio, ¿pero conoces todos los planes que hay disponibles? Pues sigue leyendo, que este artículo te interesa.

Antes de nada te recordamos que HP Instant Ink te permite elegir entre un total de cinco planes, pero esto no quiere decir que quedes atado de forma permanente a uno de ellos. Con este servicio no asumes ningún tipo de compromiso, tú decides en todo momento en qué plan quieres estar, y puedes cambiarte libremente tanto a un plan superior como a un plan inferior.

Solo hay una excepción, y HP es totalmente transparente con este tema, el plan de impresión gratuita. Puedes imprimir 15 páginas gratis al mes sin compromiso, pero si abandonas este plan para irte a uno de pago ya no podrás volver, así que tenlo en cuenta.

Planes de HP Instant Ink

Plan gratuito de 15 páginas al mes: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Una buena opción para probar el servicio sin tener que gastar dinero.

puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Una buena opción para probar el servicio sin tener que gastar dinero. Plan de impresión ocasional de 50 páginas al mes por 2,99 euros : podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Este plan es una buena opción para aquellos que imprimen ocasionalmente.

: podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Este plan es una buena opción para aquellos que imprimen ocasionalmente. Plan de impresión moderada de 100 páginas al mes por 4,99 euros : podemos ampliar en packs de 15 páginas por un euro. Una excelente alternativa para aquellos que imprimen a diario, pero en pequeñas cantidades.

: podemos ampliar en packs de 15 páginas por un euro. Una excelente alternativa para aquellos que imprimen a diario, pero en pequeñas cantidades. Plan de impresión frecuente de 300 páginas al mes por 9,99 euros : podemos ampliar en packs de 20 páginas por un euro. Este plan se dirige a usuarios que imprimen con frecuencia, y también a autónomos, pequeños comercios y oficinas.

: podemos ampliar en packs de 20 páginas por un euro. Este plan se dirige a usuarios que imprimen con frecuencia, y también a autónomos, pequeños comercios y oficinas. Plan de impresión profesional de 700 páginas al mes por 19,99 euros: podemos ampliar en packs de 20 páginas por un euro. Un plan ideal para usuarios que imprimen mucho todos los días, y también para pymes y para profesionales que imprimen a diario y en grandes cantidades.

Si no consumes todas las páginas que incluye tu plan no pasa nada, estas se acumulan para el próximo mes, no las pierdes, salvo en el plan de impresión gratuito, que no se acumulan.

¿Y qué incluye cada plan?

Todos los planes de HP Instant Ink incluyen:

La tinta necesaria para imprimir todas las páginas que tenemos disponibles. No importa la tinta que gastemos, solo las páginas que consumimos.

Pedidos automatizados y envío de los nuevos cartuchos de tinta a domicilio y sin gastos de envío.

Programa de reciclaje sin coste, a través del cual podremos reciclar todos los cartuchos que gastemos, y sin esfuerzo.

¿Quieres saber más? Pues no te pierdas este eBook gratuito, donde encontrarás toda la información sobre HP Instant Ink. Puedes descargarlo gratis en unos segundos.