Ya sabes qué es HP Instant Ink. Hace unos días te lo explicamos en este artículo, pero quizá no tengas del todo claro lo que necesitas para darte de alta. Si ese es tu caso no te preocupes, en este artículo vamos a profundizar en todo lo necesario para poder completar el alta en HP Instant Ink.

Lo primero que debes tener presente, antes de nada, es que la impresora juega un papel muy importante en HP Instant Ink, ya que es la que se encarga de controlar el estado de los cartuchos de tinta y de pedir nuevas unidades antes de que se agoten. La impresora trabaja por ti, y por eso es necesario que cumpla con una serie de características técnicas, lo que significa que no todos los modelos son compatibles.

Si tienes dudas sobre qué impresoras son compatibles con HP Instant Ink no te preocupes, cuando inicies el proceso de registro encontrarás un listado con los modelos compatibles. Si la tuya no aparece es muy probable que no sea compatible.

Además de una impresora compatible para poder disfrutar de HP Instant Ink necesitas:

Una dirección de correo electrónico.

Un método de pago válido (tarjeta de crédito o débito, PayPal o un cupón promocional).

Una conexión a Internet.

Completar un sencillo proceso de registro.

Pasos para completar el registro en HP Instant Ink

Como ves los requisitos no son nada del otro jueves, y el proceso de registro también es muy sencillo. Para completarlo solo tienes que seguir estos pasos:

Entra en la web oficial de HP Instant Ink. Haz clic en el botón “Registrarse”, situado en la parte superior derecha. Elige la impresora que quieres utilizar para darte de alta. Elige el plan que mejor se ajuste a tus necesidades. Crea una cuenta HP Connected. El proceso es autoguiado y muy sencillo, no te llevará más de un minuto. Sigue los pasos que te aparecerán en pantalla para completar el proceso de configuración de la impresora. En el último paso, introduce tus datos de facturación. Aprovecha para echar un último vistazo y comprobar que todo está en orden y listo, has acabado.

¿Todavía tienes dudas? Si es así te recomendamos que descargues el eBook gratuito «HP Instant Ink: todo lo que necesitas saber», en él encontrarás toda la información sobre este servicio y podrás descubrir todo lo que puede hacer por ti.