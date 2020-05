La presentación de la demo técnica del Unreal Engine 5 y la entrevista que ofreció Nick Penwarden, vicepresidente de ingeniería de Epic Games, nos ha dejado ver algunas de las claves más importantes que estarán presentes en la nueva generación de consolas, Xbox Series X y PS5, y todas giran alrededor de tres grandes «secretos»: renderizado optimizado, resolución reescalada con acumulaciones temporales y resolución dinámica.

Esos tres puntos han hecho posible que la demo del Unreal Engine 5 funcionase de forma más que aceptable en una PS5. Sí, he dicho de una forma más que aceptable porque es una consola que ha sido catalogada como capaz de mover juegos en 4K y hasta 120 FPS, y que algunos medios llegaron a calificar de ser capaz de alcanzar resoluciones 8K. Como sabrán muchos lectores dicha resolución solo es viable en contenidos multimedia y no en juegos, pero más de uno se tomó licencias en este sentido que no debería.

Polémicas a un lado lo importante es que esa demo ha funcionado a 1440p en PS5, una resolución que está muy por debajo del 4K (3,6 millones de píxeles en pantalla frente a 8,2 millones de píxeles) y que además no pudo mantener en todo momento, ya que recurrió a la resolución dinámica para evitar pérdidas importantes de rendimiento y bajó en algunas ocasiones de ese nivel.

Parece que ni PS5 ni Xbox Series X van a ser realmente capaces de mover juegos de nueva generación en 4K manteniendo 60 FPS totalmente estables, pero tal y como ocurrió con la generación actual de consolas recurrirán a tres «secretos» que les permitirán jugar con la carga de trabajo que estos representan y alcanzar niveles que de otra forma serían imposibles.

Unreal Engine 5: renderizado optimizado, resolución dinámica y reescalado inteligente

La utilización de diferentes técnicas de renderizado, como la división de los polígonos en microtriángulos y el uso del sombreador de tasa variable, ayudará a reducir la carga de trabajo que deberán soportar las consolas de nueva generación y permitirá mejorar la calidad gráfica con un menor consumo de recursos.

No todos los juegos de nueva generación van a funcionar en 4K nativo en PS5 y Xbox Series X, pero utilizar estas tecnologías puede marcar la diferencia entre alcanzar una tasa de 30 FPS estables con 4K nativo y tener que recurrir al reescalado.

Otro «secreto» importante lo tenemos en la resolución dinámica, entrecomillado porque es un viejo conocido de la generación actual de consolas. Lo sorprendente no es su existencia, sino el hecho de que ya se haya tenido que utilizar en PS5 para renderizar la demo del Unreal Engine 5. Con esta técnica se fija un nivel mínimo y un nivel máximo de resolución de renderizado, dejando muchos niveles intermedios a los que se puede renderizar una escena en función de la carga de trabajo.

En el caso de la demo del Unreal Engine 5 se fijó un tope de 2.560 x 1.440 píxeles, pero cuando la carga de trabajo era muy alta la resolución bajada para evitar una caída importante de tasa de fotogramas por segundo. Todas las consolas de la generación actual han utilizado esta técnica, y como podemos ver estará presente también entre los recursos de la nueva generación.

Por último tenemos el reescalado inteligente y el suavizado de bordes temporal, otro «secreto» que ya conocíamos de la presente generación de consolas, y que estará presente en Xbox Series X y en PS5. ¿Qué es la resolución reescalada? Pues muy sencillo, implica renderizar en un nivel inferior a la resolución objetivo, y utilizar diferentes técnicas para cubrir los píxeles que no se han renderizado.

Al haber menos píxeles que renderizar se reduce de forma notable la carga de trabajo, pero el resultado puede ser terrible si no se utiliza una técnica correcta. En el caso del Unreal Engine 5 se ha hecho referencia a la acumulación temporal, una técnica que utiliza datos de fotogramas que son «vecinos» para rellenar los espacios de los píxeles que no se han renderizado. Esta trabajaría de forma inteligente, de un modo similar al que utiliza la tecnología NVIDIA DLSS 2.0.

Ya lo dije en su momento y lo repito, no es posible integrar una GPU con la potencia de una RTX 2080 en una APU y venderla junto a un sistema completo de última generación por 500 euros. Está claro que PS5 y Xbox Seres X representan un avance importante, pero ya se empieza a ver claramente que no serán el milagro que algunos pintaban, y que cuando os invitaba a rebajar las expectativas no lo hacía ni por fanatismo ni por capricho.