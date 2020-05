Oppo Find X2 Pro, análisis: un lujo por dentro y fuera

Cuando hablamos de la gama alta premium de los smartphones, lo más normal es que se nos vengan a la cabeza nombre como Apple o Samsung. Sin embargo, cada vez vemos más marcas, en general provenientes del mercado chino, que han comenzado a escalar poco a poco para no sólo dejar atrás ese estigma de «baja calidad», sino incluso para ofrecernos terminales de gran calidad como el Oppo Find X2 Pro.

Y es que pese a ser una de las últimas marcas en aterrizar en nuestro país, Oppo ha demostrado la gran valía en sus teléfonos con unos apartados técnicos generales y de sus cámaras realmente buenos, que culminan ahora en terminal que representa letra por letra la definición de «Premium».

Especificaciones Oppo Find X2 Pro

Sistema operativo : Android 10 con máscara Color OS 7.1

: Android 10 con máscara Color OS 7.1 Pantalla : AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución QHD+, formato 20:9, y tasas de refresco hasta los 120 Hz

: AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución QHD+, formato 20:9, y tasas de refresco hasta los 120 Hz Procesador : Qualcomm Snapdragon 865

: Qualcomm Snapdragon 865 Memoria : 12 GB de RAM LPDDR5

: 12 GB de RAM LPDDR5 Almacenamiento : 512 GB de espacio libre interno

: 512 GB de espacio libre interno Cámara frontal : Configuración simple con una lente de 32 megapíxeles

: Configuración simple con una lente de 32 megapíxeles Cámara trasera : Configuración triple con un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angual de 48 megapíxlees, y una lente telefoto de 13 megapíxeles (5x óptico y 60x digital)

: Configuración triple con un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angual de 48 megapíxlees, y una lente telefoto de 13 megapíxeles (5x óptico y 60x digital) Conectividad : WiFi 6, 5G, Bluetooth 5.0, GPS, NFC

: WiFi 6, 5G, Bluetooth 5.0, GPS, NFC Batería : 4.260 mAh con carga rápida SuperVOOC de 65W

: 4.260 mAh con carga rápida SuperVOOC de 65W Otros : Lector de huellas bajo pantalla, resistencia IP68

: Lector de huellas bajo pantalla, resistencia IP68 Dimensiones : 165,2 x 74,4 x 8,8 mm

: 165,2 x 74,4 x 8,8 mm Peso: 207 gramos

Lo primero que nos llama la atención de este teléfono es su nueva línea estética. Y es que en lugar de continuar con el innovador (aunque algo extraño) aspecto de su anterior generación, el Oppo Find X2 Pro opta por un estilo más en línea con el resto de smartphones de gama alta premium de otros fabricantes, con una pantalla FullView sin notch y una cámara perforada, y una configuración de cámaras trasera distribuida en formato vertical.

En esta ocasión hemos tenido la ocasión de probar del modelo con acabado de cuero vegano, por lo que en lugar de la clásica cubierta trasera de acabados en cerámica y efectos reflectantes, nos encontramos con una superficie rugosa y muy agradable al tacto, y una pequeña chapa metálica en la que destaca el logotipo de la marca. En general, un acabado mucho más refinado que, combinando los colores naranja salmón y dorado, aporta una estética no sólo premium, sino incluso de pretenciones lujosas.

Pese a todo, gran parte del protagonismo se lo llevan las propias cámaras, que además de contener las tres lentes principales, incluye un doble flash LED. Este módulo sobresale bastante por lo que cuando tengamos el terminal sobre una superficie plana y boca arriba, al interaccionar en la zona superior izquierda se produce algo de balanceo del terminal.

Por último, cabe destacar que el Oppo Find X2 no contará con un puerto jack de 3,5 milímetros, por lo que la conexión de los auriculares dependerá enteramente de la entrada USB-C o una conectividad inalámbrica. Y es que aunque el teléfono incluya en su caja unos auriculares compatibles, todavía sigue sin convencernos este tipo de diferenciación de los terminales de alta gama, donde prácticamente siempre se opta por la desaparición de las clavijas actuales.

Un gran tamaño conlleva una gran responsabilidad

Así pues, además de un apartado técnico y exterior excelentes, una de las mayores virtudes del Oppo Find X2 Pro es su pantalla, con un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con unas impresionantes tasas refresco de 120 Hz y resoluciones hasta los 3.168 x 1.440 píxeles. Y es que aunque el teléfono esté enfocado a cubrir el mayor espectro de usos, sus capacidades dentro del ocio y la reproducción de contenidos multimedia lo establecen como una de las mejores opciones actualmente disponibles en el mercado.

A esta combinación de 120 Hz y máxima resolución se le suman otros grandes alicientes como la profundidad de colores 8+2-bit (hasta los 1.07 billones de colores), una la cobertura del 100% de la gama de colores P3, o la realmente alta capacidad de reconocimiento y velocidad táctil de hasta 240 Hz, muy por encima de otros terminales topes de gama, y en línea con los smartphones diseñados específicamente para gaming.

Aunque como bien decíamos, esto no limita el uso del teléfono a estas actividades, ya que contaremos con un extenso apartado de personalización en sus ajustes de pantalla, con el que podremos fijar la resolución en valores más comedidos como el FHD+ o QHD+, e inlcuso limitar el uso de los 120 Hz a ciertas aplicaciones, permitiéndonos así ahorrar en gran medida el consumo de la batería.

Además, el Oppo Find X2 Pro dispone de funciones de pantalla siempre activa, con la que podemos programar y personalizar la aparición de un pequeño reloj y un pequeño detalle con información de las notificaciones y aplicaciones, sin necesidad de tocar el teléfono. Por último, y otro de los puntos fuertes del terminal, reside en el lector de huellas integrado bajo la pantalla, que además de una rápida y muy precisa identificación, también contará con una función «allways on» que nos permitirá desbloquear el teléfono directamente con la pantalla apagada.

Cumpliendo con un favorito: la fotografía

Pasando así a la experiencia y uso de las cámaras, nos encontramos con dos pequeños detalles que nos han llamado la atención: la presencia de sólo tres lentes y un sensor principal de 48 megapíxeles, en línea con muchos de los terminales de gama media presentados durante los últimos meses. Sin embargo, y al igual que el sorprendente caso de los 12 megapíxeles del iPhone 11, el Oppo Find X2 Pro logra superar con creces las expectativas con sus resultados finales.

Esto se logra mediante la personalización y soporte del sensor Sony IMX689, acompañado de tecnologías como el PDAF onmidireccional, un ISO nativo dual, el sistema True Capture de 12 bits, mejoras HDR, un estabilizador óptico OIS y un estabilizador de imagen electrónico EIS, además de los propios modos de mejora mediante inteligencia artificial y los propios modos especiales de captura.

Usando la cámara principal en modo automático, el Oppo Find X2 Pro demuestra rapidez, amplio rango dinámico y una reproducción de color correcta. La nitidez está muy conseguida, sin apenas ruido ni exceso de procesamiento. Si optamos por el disparo con resolución de 48 MP, las excelentes sensaciones se mantienen al tiempo que mejoramos mucho el nivel de detalle en las fotos al hacer recortes.

Utilizando el modo básico de la cámara, podemos realizar instantáneas bastante buenas, con aumentos de zoom hasta los 2x en condiciones normales, y 5x para tomas con una buena iluminación general. Pero además, siempre y cuando las condiciones lo permitan, gracias a su lente teleobjetivo, contaremos con un zoom híbrido de hasta 10x, pudiendo ampliar las capturas finales hasta los 60x de manera digital.

No obstante, esta última dependerá mucho de las propias capturas que realicemos, exigiendo una mayor precisión y estabilidad durante la toma de las fotografías, y mostrando unos resultados notablemente menos logrados bajo algunas condiciones poco óptimas como las fotografías nocturnas o a baja intensidad de luz. Algo que podremos corregir fácilmente utilizando el propio modo noche del teléfono, donde de nuevo nos encontraremos una gran dependencia de la estabilidad para lograr buenas capturas.

Otro de los también recurrentes y preferidos por los usuarios es el modo retrato, que sin llegar a incluir sensor específico dedicado, nos ofrece unos resultados realmente buenos en cuanto al desenfoque del fondo de la escena, pudiendo incluso ajustar el propio efecto bokeh una vez realizada la captura. Pero sin duda lo más importante es que podremos utilizar este modo en ambas cámaras principal y delantera, por lo que podremos recurrir a él para mejorar nuestros selfies, obteniendo un mayor nivel de detalle para las caras.

Por último, si bien el Oppo Find X2 Pro no cuenta con una opción de macro visible en la aplicación, éste modo de captura se activará automáticamente cuando acerquemos el teléfono a cortas distancias de nuestro objetivo, permitiendo unos resultados y capturas de gran detalle a distancias de hasta aproximadamente 2 o 3 centímetros.

En cuanto a la grabación de vídeo, también nos encontramos con un surtido bastante completa de opciones, y unos muy buenos resultados. Y es que como bien comentábamos al comienzo de este apartado, contaremos con varias herramientas de mejora la inclusión de un modo de captura que aprovecha los 48 megapíxeles, ajustes HDR, mejora de colores mediante Inteligencia Artificial, e incluso opciones de vídeo menos comunes como la cámara lenta a 1080p, o la grabación de máxima calidad a 4K y 60fps.

Color OS sigue sacándonos los colores

Pese a tratarse de una máscara de Android bastante poco intrusiva, sin duda el sistema operativo de Oppo sigue siendo su punto menos fuerte. Y es que aunque en general el Oppo Find X2 Pro rinde de manera bastante buena y fluida en prácticamente todas las situaciones, no es difícil que veamos algunos pequeños errores que provocarán que en algunas ocasiones se nos cierren algunas aplicaciones básicas como la cámara, e incluso la desconfiguración repentina de nuestra red WiFi. No obstante, estos errores, aunque presentes, son bastante poco comunes y no derivan en problemas de funcionamiento mayores.

Algo que sí podríamos opinar sobre su optimización, que tal y como hemos visto en otros terminales de la compañía, sigue contando con un margen de mejora. No deja de sorprendernos que, con una batería de 4.260 mAh, hayan sido varias las ocasiones en las que, dándole un uso intensivo al teléfono, hemos tenido que recurrir a cargarlo antes de alcanzar las 24 horas. Y es que aunque la potente carga rápida nos permita «volver al ruedo» en apenas unos minutos, esto sigue dejándonos un pequeño sabor agridulce.

Y es que por mucho y muy buenos puntos que posee el Oppo Find X2 Pro, mi favorito sigue siendo su cargador SuperVOOC de 65 vatios. No hay mayor satisfacción que poder enchufar tu teléfono y ver cómo, a tiempo real, sube el porcentaje de la batería en cuestión de segundos, capaz de rellenar un 50% de batería en poco más de 10 minutos, y el total de la carga completa en apenas unos 30 minutos.

No obstante, el líneas generales el teléfono cuenta con una autonomía algo justa, que bajo los ajustes y configuraciones de fábrica, nos permitió aguantar fácilmente unas 20 horas de uso normal hasta agotarse (con aplicaciones de mensajería y redes sociales, pero sin juegos ni series). Aunque si optamos por mantener siempre activa la tasa de refresco de pantalla de 120 Hz, y sobre todo cuando reproduzcamos contenidos o juegos optimizados, notaremos una buena bajada, aguantando aun así fácilmente entre aproximadamente 10 y 15 horas.

Actualmente ya podemos encontrar el Oppo Find X2 Pro disponible en nuestro país, a través de varios distribuidores autorizados a través de la web oficial de la marca, y bajo un precio de 1199,90 euros para acabado en color negro y cristal. Por desgracia, por el momento la versión de cuero vegano analizada en esta web no está disponible, aunque se espera que llegue bajo un precio ligeramente superior.