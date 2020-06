Amazon ha anunciado una moratoria de un año en el uso policial de su software de reconocimiento facial, Rekognition. Una herramienta tan poderosa como controvertida, que se ha enfrentado a duras críticas de las organizaciones pro-derechos civiles y de los mismos empleados de Amazon.

El asesinato de George Floyd apunta a convertirse en un símbolo para intentar cambiar las cosas. Las protestas masivas por los abusos policiales y la respuesta con el movimiento Black Lives Matter está presionando a los políticos estadounidenses (y a otros de varios países), al gobierno de Trump que ha bajado varios puntos en las encuestas (en año electoral) y también a las grandes tecnológicas que colaboran y que para los críticos son co-responsables del uso de unas soluciones muy peligrosas en manos equivocadas.

Las tecnologías de reconocimiento facial han avanzado de manera extraordinaria la última década y hoy, son sencillas de obtener, desplegar y usar. Los ejemplos de su uso en consumo van desde el Face ID del iPhone X y sistemas similares en otros smartphones, al Windows Hello mediante cámaras IR en equipos con Windows 10 compatibles, pasando por el etiquetado automático de Facebook.

Como otras tecnologías -véase la problemática de la Inteligencia Artificial- su uso tiene ventajas e inconvenientes. El Congreso estadounidense lleva meses sopesando la regulación de su uso y hace unos días los demócratas introdujeron un proyecto de ley de reforma policial que, entre otras cosas, prohibiría el uso del reconocimiento facial en tiempo real sin la aprobación judicial. Si bien hay escenarios de uso positivos, su uso para espionaje masivo y detección de manifestantes también es conocido.

Reconocimiento facial y las grandes tecnológicas

Amazon lleva años enfrentándose a duras críticas por suministrar tecnología de reconocimiento facial a las fuerzas policías sin ningún tipo de garantías y control de un uso ético y seguramente legal. La herramienta Rekognition, que funciona con el respaldo de la empresa de computación en nube de Amazon, AWS, es una de las poderosas que existen y puede reconocer hasta 100 caras en tiempo real en un segundo.

Documentos obtenidos por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles mediante una petición por la Ley de Libertad de Información, reveló que estaba siendo usada para vigilancia masiva que podría afectar sobre todo a los colectivos y comunidades más vulnerables, ciudadanos que no son blancos e inmigrantes. Las peticiones para que Amazon dejase de suministrar a los gobiernos este tipo de software han sido cuantiosas y no ha llegado hasta ahora. Eso sí, no se ha informado de cuándo comenzará la moratoria ni a qué fuerzas policiales o agencias afectará.

«Hemos abogado por que los gobiernos establezcan regulaciones más estrictas para gobernar el uso ético de la tecnología de reconocimiento facial, y en los últimos días, el Congreso parece estar listo para asumir este desafío», dicen desde Amazon. «Esperamos que esta moratoria de un año pueda darle al Congreso suficiente tiempo para implementar las reglas apropiadas, y estamos listos para ayudar si lo solicitan».

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles no está satisfecha. «La amenaza de esta tecnología de vigilancia para nuestros derechos y libertades civiles no desaparecerá en un año», ha escrito la directora de tecnología de la organización. «Amazon debe comprometerse completamente con una moratoria general sobre el uso de reconocimiento facial por parte de las fuerzas del orden público hasta que los peligros puedan abordarse por completo, y debe presionar al Congreso y a los legisladores de todo el país para que hagan lo mismo».

Y no solo Amazon está presionada. Google perdió un importante contrato ante la «rebelión» de 4.000 empleados que firmaron una petición interna en el que exigían a su compañía la salida del Project Maven, un programa militar de inteligencia artificial y aprendizaje automático impulsado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos con objetivos como clasificar automáticamente imágenes de objetos y personas para uso militar.

300 expertos en robótica, inteligencia artificial, relaciones internacionales, seguridad, ética y derecho, pusieron en el punto de mira a todas las tecnológicas con una carta abierta en la que exigían una regulación precisa y responsabilidad corporativa-ética. «Los contratos del Departamento de Defensa señalan una peligrosa alianza entre la industria tecnológica privada, actualmente en posesión de grandes cantidades de datos personales confidenciales recabados de personas de todo el mundo, y el ejército de un país».

IBM envió esta semana un documento a los legisladores para anunciar que suspendía la comercialización general de su tecnología para estos usos. Y falta Microsoft, otra compañía muy criticada por estos usos con enormes contratos gubernamentales, pero que también había pedido una regulación. «La tecnología de reconocimiento facial le da a los gobiernos un poder sin precedentes para espiarnos», recalcan desde la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. «Instamos a Microsoft y otras compañías a unirse a IBM, Google y Amazon para avanzar hacia el lado correcto de la historia».