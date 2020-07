De pequeños cubos a cilindros, pantallas, e incluso discos. Con el paso de los años hemos visto cómo los altavoces inalámbricos pasaban por todo tipo de formatos, diseños y funcionalidades. Sin embargo, parece que el próximo Google Nest presentará un nuevo formato, con un altavoz rectangular que podrá sujetarse tanto vertical como horizontalmente.

Y es que ha sido la propia Google la que, aparentemente empujada por una reciente filtración, ha decidido adelantado algunas imágenes oficiales sobre cómo será su próximo dispositivo, no sólo mostrando este innovador diseño, sino confirmando la inminente llegada del mismo.

Here’s the 13 second video they shared with us. pic.twitter.com/TMw9HSeSbC

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 10, 2020