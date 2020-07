Apple silicon fue el anuncio más relevante de la keynote del WWDC 2020. Un programa de hardware que reemplazará los procesadores x86 de Intel usados en los Mac por una nueva arquitectura RISC bajo licencias de ARM.

Apple diseñará específicamente sus propios desarrollos para Mac de la misma manera que hace con sus dispositivos móviles y encargará su fabricación a una compañía «neutra» como sería la foundrie TSMC. O la misma Samsung, un extremo que no ha aclarado Apple para este programa que tendrá dos años de duración.

El resultado concreto es que Apple dejará de usar procesadores Intel en sus ordenadores. La medida trajo cierta confusión sobre si los Mac seguirían siendo compatibles con algunas tecnologías de Intel como el Thunderbolt 4 recientemente anunciado.

Apple silicon y Thunderbolt 4

El gigante de Cupertino ha garantizando su soporte en una declaración a The Verge: «Hace más de una década, Apple se asoció con Intel para diseñar y desarrollar Thunderbolt, y hoy nuestros clientes disfrutan de la velocidad y flexibilidad que brinda a cada Mac. Seguimos comprometidos con el futuro de Thunderbolt y lo apoyaremos en los Mac bajo Apple Silicon«.

Teníamos pocas dudas. Apple fue la primera compañía que comenzó a integrar Thunderbolt en los MacBook de 2011 y actualmente, prácticamente la totalidad de sus computadoras portátiles incluyen puertos Thunderbolt 3. Por otro lado, Intel compartió las especificaciones de Thunderbolt 3 con USB-IF, lo que permite que el resto de fabricantes puedan usarlo sin pago de royalties o -incluso- que se utilice en una plataforma sin procesadores de Intel como Apple silicon.

Sería esperable que Apple también soportara USB 4, una interfaz conectada a Thunderbolt. USB 4.0 unirá ambos en un desarrollo muy interesante para industria y consumidores. Por un lado, USB es el puerto de interconexión de periféricos más importante de la industria y el más extendido, alcanzando a decenas de miles de millones de dispositivos de todo el ámbito electrónico, tecnológico y de comunicaciones.

Por otro lado, el Thunderbolt propuesto por Intel es el conector más avanzado de la industria en términos de rendimiento, con una tecnología de entrada/salida basada en la fotónica del silicio, pero bajo comunicación óptica, lo que aporta mayor capacidad y velocidad. Estaba claro que Apple no dejaría de soportarlo, aunque no use sus procesadores.