Hackeo de Twitter: ¿qué sabemos hasta el momento?

El hackeo de Twitter está siendo trending topic (aunque, paradójicamente, la red social no lo muestre entre los temas de actualidad, luego hablaremos sobre ello). Desde la última hora (española) de ayer y hasta ahora, sigue el recuento de las cuentas afectadas, del «rendimiento» que pueden haber obtenido con esta acción, si los daños se van a limitar a lo ya ocurrido o todavía hay que esperar más… un sinfín de dudas que ni los propios responsables de la red social pueden responder con seguridad. De momento ganan las dudas.

Lo poco que se sabe hasta el momento sobre el hackeo de Twitter viene de la cuenta oficial de soporte de la red social, que en las últimas horas ha publicado y actualizado un hilo en el que afirma estar al tanto de la incidencia, sobre las medidas de seguridad adoptadas y de las primeras conclusiones extraídas de la investigación abierta, que en este momento seguiría activa.

Lo más interesante que podemos extraer de la misma, y que ha sido confirmado por Motherboard, es que el origen del hackeo de Twitter estaría en un empleado de la red social que habría recibido una contraprestación económica por permitir a los atacantes el uso de determinadas herramientas de administración que solo son accesibles para el personal de la compañía. Y sería de este modo, a través de las mismas, como los atacantes habrían logrado acceder a todas las cuentas que se han visto involucradas en esta acción ciberdelictiva.

Por si no sabes qué en qué ha consistido el hackeo de Twitter, a última hora de anoche bastantes cuentas, y hablo de cuentas tanto personales como de empresas muy relevantes (desde Barack Obama o Joe Biden hasta Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates, pasando por Apple y Uber, por poner solo unos ejemplos) publicaron un tweet en el que afirmaban que todo el dinero (en bitcoins) que recibieran en un determinado monedero digital, sería devuelto, pero multiplicado por dos, a las personas que hubieran contribuido. Sí, eso es, si le mandabas un bitcoin a Elon Musk, el te mandaría dos.

Aunque no hay cifras oficiales (y puede que nunca las llegue a saber, porque porque muchas víctimas seguramente lo ocultarán por vergüenza), se habla de que podrían haberse alcanzado los 120.000 dólares estafados por los autores del hackeo de Twitter. Tampoco se ha hecho pública la lista de todas las cuentas afectadas y, aunque la red social sí que está informando sobre el suceso en el hilo que mencioné antes, lo cierto es que está limitando significativamente la conversación al respecto.

En lo referido a las medidas adoptadas, ante el hackeo de Twitter sus responsables optaron, en primera instancia, por bloquear los accesos a las cuentas comprometidas, así como por eliminar los tweets maliciosos. Posteriormente extendieron la limitación de enviar mensajes a todas las cuentas verificadas, así como otras de alto riesgo, y no fue hasta unas horas después que han empezado a devolver el acceso a sus legítimos propietarios, según afirman tomando medidas previas para garantizar que esta acción se efectúa de una manera segura.

Con respecto a lo que comentaba antes de limitar la conversación, hay dos aspectos que me parecen destacables: el primero es que no hay mención alguna al hackeo de Twitter en los temas del momento y, lo siento, pero me resulta particularmente sospechoso. Y lo segundo es que, según informan algunas fuentes, Motherboard se ha hecho con unas imágenes de las herramientas administrativas de Twitter usadas por los atacantes. Pues bien, todos los tweets que se están publicando y que contienen esas imágenes están siendo borrados. Por no cumplir las normas de Twitter, según afirman. Diría que no lo entiendo, pero la verdad es que sí que lo entiendo, y me parece bastante feo.

Y con respecto a la estafa en sí misma, me parece que es un momento excelente para volver a recordar dos cosas: que la confianza ciega es una mala idea, y que nadie vende duros a cuatro pesetas (disculpen los más jóvenes, que quizá no entiendan esta frase). Ah, y que aunque siempre suelo dar bastante cera a Facebook con respecto a la seguridad, Twitter también tiene bastante que mejorar, y es que el hackeo de Twitter es solo el último de unos cuantos episodios.