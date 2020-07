Firefox en Android: problema de seguridad con la cámara

Imagina que abres el navegador Firefox en Android, utilizas la cámara en dicha app y, al terminar, cierras la app y sigues haciendo otras cosas, ya sea con el móvil en la mano o de vuelta en el bolsillo. Es una acción bastante común, ¿verdad? Pues ahora sigue imaginando, y piensa que aunque el navegador ya no tenga que emplear la función de cámara, ésta sigue activa y, por lo tanto, recogiendo imagen. Pues tengo malas noticias, esta última parte no hace falta que te la imagines, porque resulta que es real.

Según informa hoy ZDNet, Firefox en Android lleva sufriendo este problema, como mínimo, desde julio de 2019, hace ahora un año. Y digo que como mínimo porque fue entonces cuando un trabajador de la plataforma de streaming Appear TV informó a Mozilla sobre este problema. ¿Y cómo lo detectó? Pues al comprobar que las transmisiones de vídeo iniciadas desde Firefox en Android se mantenían abiertas aún cuando, en teoría, la persona que las estaba realizando ya había «cerrado» la transmisión.

Esto plantea, sin duda alguna, un enorme problema de privacidad, ya que los usuarios en ningún momento son conscientes de que la transmisión que han dado por finalizada en realidad todavía se mantiene activa, por lo que todo lo que recoja la cámara del dispositivo podrá ser visto por quienes se mantengan conectados al servicio o plataforma a través del cuál se haya realizado la emisión. Ningún indicador, nada. Y, claro, ningún medio para poder cerrarla manualmente, salvo cerrar por completo la app o, incluso, reiniciar el dispositivo.

El problema es peor aún, dado que la cámara se mantiene activa y capturando señal con Firefox en Android, aunque el usuario cambie de página, de app o incluso aunque bloquee el dispositivo. Se trata de un proceso persistente, algo que puede tener sentido en determinadas condiciones. Por ejemplo, si estamos manteniendo una videoconferencia y, durante la misma, queremos acceder a otra app del dispositivo, no tendría sentido que tuviéramos que cortar la llamada para cambiar de app. Sin embargo, que Firefox no identifique que el usuario quiere dar por cerrada la comunicación es un problema bastante serio.

Según afirman sus desarrolladores, ya están trabajando para solucionar el problema de la camara con Firefox en Android. Sin embargo, todavía habrá que esperar unos meses hasta la llegada de una solución. De momento el plazo se pone en octubre de este año, si bien habrá que ver si, llegada la fecha, realmente llega esa solución o, por el contrario, todavía habrá que esperar un tiempo más.

Mientras tanto, la solución pasa por evitar emplear cualquier servicio de vídeo en Firefox en Android. En su lugar, la mayoría de los mismos cuentan con apps que pueden ser descargadas de Google Play, y éstas sí que cierran la conexión cuando deberían hacerlo. La otra posibilidad es poner algún tipo de tapa en la cámara, algo que no suele hacer gracia a los fabricantes, pero que a día de hoy parece ser la única medida 100% efectiva para garantizar que la cámara no nos observa cuando no queremos que lo haga.