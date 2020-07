La carrera por conseguir cuanto antes las vacunas del COVID-19 están en marcha en todo el mundo y algunos están intentando «atajos» a base de intrusiones informáticas contra centros de investigación que más avanzado llevan su desarrollo. Todo ello supuestamente porque ya conoces la dificultad para probar este tipo de hackeo. O para ser más preciso, clarificar qué gobierno u organización está detrás del mismo.

En un comunicado conjunto de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la autoridad canadiense de ciberseguridad y el Centro de Ciberseguridad Nacional del Reino Unido, alertan de ataques informáticos contra científicos británicos para conseguir por la vía rápida los secretos de las vacunas del COVID-19.

Las agencias de seguridad occidentales ponen nombre a los atacantes y a los responsables. APT29, un grupo de piratas informáticos de alto nivel, bien conocidos en el ámbito de la ciberseguridad con sobrenombres como “The Dukes” o “Cozy Bear” y vinculado con la inteligencia rusa, estaría detrás de los hackeos.

La campaña sería de amplio espectro y estaría dirigida contra científicos, universidades, agencias diplomáticas u organizaciones internacionales de salud, tratando de robar propiedad intelectual utilizando «una variedad de herramientas y técnicas», desde simples escaneos de puertos, phishing personal y también malware avanzado creado para la ocasión para el robo y extracción de datos.

«Es completamente inaceptable que los servicios de inteligencia rusos tengan como objetivo a aquellos que trabajan para combatir la pandemia de coronavirus», ha declarado el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, al tiempo que pidió el final de unos «ataques irresponsables» por parte de los servicios de inteligencia rusos «que han estado recogiendo información sobre el desarrollo e investigación de la vacuna contra la Covid-19”, asegura.

Rusia lo niega. “No disponemos de ninguna información sobre quién podría haber atacado a empresas farmacéuticas y centros de investigación en el Reino Unido”, señaló un portavoz del Kremlin. «Solo podemos decir solo una cosa: Rusia no tiene nada que ver con estos intentos. No aceptamos estas acusaciones».

Las vacunas del COVID-19

Las vacunas contra el SARS-CoV-2 están en marcha en todo el mundo y será la única medida con garantías para poner fin a la pandemia, terminar de sacar al mundo de los confinamientos, acabar con la distancia social a la que no estamos preparando los humanos y recuperar una verdadera «normalidad» sanitaria y también económica.

Las vacunas (las más rápidas y las primeras disponibles aunque quizá no 100% efectivas) están bastante adelantadas para lo que suelen ser los plazos de desarrollos de este tipo y media docena de centros de investigación las están probando en humanos y prometen su entrega en pocos meses. Otros desarrollos, más lentos pero más completos y fiables, llegarían después

Obviamente, unas y otras son objeto de gran deseo. En un mundo de verdad «humano» (y no en el que vivimos) alguien verdaderamente neutral coordinaría los esfuerzos de los mejores científicos y laboratorios en un esfuerzo por el bien común y para llevar en el menos plazo posible la vacuna a todo el planeta y con un coste accesible para todos los sistemas de salud.

Como no es el caso y los intereses económicos y estratégicos son monumentales, no extraña que algún gobierno pretende hacerse con los secretos de los desarrollos más avanzados. Claro qué, acusadores como la NSA no son de fiar porque llevan espiando a todo lo que se mueve en el planeta desde hace décadas. No solo ellos. Estadounidenses, rusos y chinos (por no hablar de los israelíes), tienen auténticos ciberejércitos y conexiones con grupos de piratas informáticos que a buen seguro tienen en mente las vacunas contra el COVID-19. Una pena; es el mundo en el que nos ha tocado vivir.