Netflix sigue creciendo y desvela sus 10 películas más populares

Netflix ha presentado su informe financiero para el segundo trimestre de 2020 y se puede decir que no les van mal las cosas: el número de nuevos abonados ha superado con mucho las previsiones de la propia compañía -tildada por los analistas de muy a la baja, cabe señalar- y en los seis meses que llevamos de año, han recibido casi tantos nuevos suscriptores como a lo largo de todo 2019.

En total, Netflix ha conseguido atraer a más de 28 millones de nuevos clientes en la primera mitad de 2020, de los cuales 10 millones se han sumado en el último trimestre. El principal motivo de tracción, reconocen, se ha debido a la situación de pandemia global que hemos vivido este año y a los confinamientos que se han aplicado en muchas zonas del mundo y que tanto han favorecido al crecimiento del consumo en línea.

Declaraciones oficiales de la compañía apuntan, no obstante, a que «el crecimiento se está ralentizando mientras los consumidores se recuperan del shock inicial de la COVID-19 y de las restricciones sociales». Pese a ello, la plataforma de vídeo bajo demanda sigue a la cabeza de un sector que lidera de manera holgada, con más de 193 millones de usuarios en los 190 países en los que opera.

Este anuncio de Netflix trae otro de cariz colateral, y es que el hasta ahora responsable de contenidos del servicio, Ted Sarandos, pasa a ocupar el puesto de co-CEO junto a Reed Hastings, cofundador de Netflix. Es decir, Sarandos es recompensado por el crecimiento de la compañía, lo cual es tan lógico como aterrador, porque… ¿cuál es la razón del crecimiento de Netflix? ¿Su variada y exquisita selección de contenidos o la inercia del líder?

Hace poco reflexionábamos sobre el asunto en torno a la pregunta de si aguantará Netflix el empuje de la competencia, pues tiene retos importantes a los que hacer frente: se trata del servicio más caro del mercado y aunque por cantidad y diversidad de contenidos originales es el número uno, la calidad de lo que ofrece se está viendo sobrepasada constantemente por lo que lanzan otros. Y ese no es ni siquiera su mayor problema.

Sin embargo, en Netflix están tranquilos en este sentido: «En lugar de preocuparnos por todos estos competidores, seguiremos con nuestra estrategia de intentar mejorar nuestro servicio y nuestro contenido todos los trimestres más rápido que nuestros colegas», explica el portavoz de la compañía. Habrá que ver de un año en adelante si siguen con la misma postura o algo ha cambiado.

Las 10 películas más populares de Netflix

En otro orden de cosas, Netflix ha aprovechado la vez para hacer algo que no suele hacer: desvelar una lista con las diez películas originales más populares de la plataforma. Y hay sorpresas, aunque en principio no está claro si son para bien o para mal.

Por ejemplo, el título que lidera la lista es bastante reciente, entretenido pero mediocre -así lo califica la crítica- cuando menos en comparación con otras producciones de la compañía; no hay ni rastro de apuestas de autor a las que se le dio tanto bombo como por ejemplo Roma de Alfonso Cuarón, aunque Scorsese aguanta el tipo; ni rastro tampoco de supuestos blockbuster como la infame Birght de Will Smith; y se cuela una española que no es producción original de Netflix, pero que se agenciaron a golpe de cheque.

Te dejamos con la lista para que lo juzgues por ti mismo. Estas son las 10 películas originales más populares de la historia de Netflix:

