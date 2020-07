Microsoft Surface Duo, el nuevo móvil inteligente en formato plegable, ha conseguido esta semana las certificaciones del regulador de comunicaciones estadounidense FCC y también las del grupo responsable del estándar inalámbrico, Bluetooth SIG. Se confirma que el lanzamiento puede adelantarse sobre lo previsto inicialmente.

Surface Duo es el dispositivo más esperado de la línea de hardware propia de Microsoft. Y es mucho decir teniendo en cuenta la cantidad de modelos diferentes y el nivel que han alcanzado estos Microsoft Surface.

Las certificaciones, necesarias antes de poner cualquier dispositivo en el mercado, confirman lo que te hemos venido adelantando. FCC señala un móvil inteligente con número de modelo 1930 y con la versión 10 de Android. El documento habla de un dispositivo con dos pantallas y cuatro configuraciones según esté plegado o abierto.

También revela otros detalles clave de conectividad. No tendrá 5G, pero soportará bandas LTE de todos los principales operadores de EE. UU. Contará con NFC y WiFi 5 (802.11ac) y por la certificación de SIG sabemos que ofrecerá Bluetooth 5.0.

No hay datos oficiales del resto de características. Teniendo en cuenta que no soportará 5G, el Snapdragon 855 se impone como el chipset más propable. Ya está en el mercado el 865 y su variante avanzada Plus, pero fue el tope de gama de 2019 y creemos que será más que suficiente para este terminal, combinado con 6 Gbytes de RAM y versiones de 64 a 256 Gbytes para almacenamiento interno.

Su diseño es conocido, con dos pantallas independientes unidas por una bisagra de 360 grados y desplegable como si fuera un libro abierto. Las pantallas serían AMOLED de 5,6 pulgadas con una resolución de 1800 x 1350 píxeles. El sensor de huellas dactilares estará situado debajo de la pantalla, contará con cámaras frontal y trasera, y su batería tendrá una capacidad de 3.460 mAh.

Microsoft Surface Duo: un Android, pero totalmente tuneado

Android destaca en el apartado del software y de hecho, Surface Duo será el único dispositivo de marca propia Microsoft sin sistema operativo Windows. Aunque un grupo de usuarios pidió en Change.org una versión con Windows 10X (como el Surface Neo) Microsoft no ha querido correr riesgos en su vuelta a la telefonía móvil y ha apostado por el sistema de Google.

Pero no será un Android típico. Tendrá un lanzador propio, una interfaz de usuario propia y todos los servicios y apps de Microsoft (Bing, Edge, Office…) reemplazando a los de Google. Cuando se anunció el Surface Duo se habló de lanzamiento en las navidades de 2020, pero todas las informaciones que nos llegan apuntan que estará disponible antes.