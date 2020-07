Face ID en Mac, quizá de la mano de Big Sur

Antes de hablar de Face ID en Mac, debo decir que, con el cambio de Touch ID a Face ID en iOS, y pese a las reservas iniciales mostradas por muchos usuarios, Apple dio un paso muy significativo en lo referido a la comodidad en el uso de sus dispositivos móviles. Yo era una de esas personas acostumbradas a desbloquear el teléfono con la huella dactilar y, la verdad, las primeras veces que escuché y vi sobre Face ID, pensé que era una razón más (sumada a mantener mi adorado y añorado minijack) para alargar al máximo la vida de mi iPhone 6S Plus.

Pero claro, el tiempo fue pasando y en un momento, a principios de este 2020, llegó el momento del cambio, y de la mano de mi iPhone 11, probé Face ID por primera vez. Y he de reconocer que me comí mis palabras con patatas, ya que me acostumbré de inmediato y ahora me gusta mucho más que Touch ID. Tanto que, en ocasiones y como fruto de mi natural despiste, en alguna ocasión me he sorprendido intentando desbloquear mi Macbook mirando a la cámara. Como si ya existiera Face ID en Mac.

Hasta ahora, la verdad, se me quedaba cara de tonto, pero creo que ahora ya puedo pensar que, en realidad, soy un visionario, puesto que según publica 9to5Mac, Apple podría estar trabajando para que Fade ID en Mac sea una realidad próximamente, concretamente en algún momento de la vida de MacOS X Big Sur, la última versión del sistema operativo para ordenadores de Apple, presentada en el WWDC 2020 y que llegará al gran público en otoño de este año.

Esta averiguación tiene su origen en el análisis de las versiones para desarrolladores de Big Sur, unas pruebas en las que se han encontrado algunos elementos propios del sistema de identificación visual y que nos hacen pensar que Face ID en Mac puede ser una realidad muy cercana. Concretamente, se trata de referencias a PearlCamera, que es el nombre en clave empleado por los de Cupertino para hablar de TrueDepht, la cámara empleada en iPhone y de la que tuvimos noticia, por primera vez, con las filtraciones del iPhone X.

Recordemos que, en la actualidad, los ordenadores de Apple que integran una cámara cuentan con una iSight, por lo que no tendría sentido dotar a MacOS X de soporte para TrueDepht, puesto que ningún equipo la tiene en la actualidad. Y sí, por si te lo estás preguntando, eso significa que los Macbook y los iMac actuales no son compatibles, es decir, que Face ID en Mac no es factible con el hardware existente a día de hoy.

Así pues, todo apunta a que, muy probablemente, Face ID en Mac sea una de las novedades que llegarán con los primeros Mac con Apple Silicon. Y tiene bastante sentido, si lo vemos como parte del plan global de los de Cupertino para homogeneizar MacOS X e iOS, y que el ecosistema de Apple se componga de elementos cada vez menos diversos. Algo que, claro, se puede interpretar en clave positiva o negativa. ¿A ti te parece un acierto o un error? ¿Y crees que Face ID en Mac llegará a algún sistema con Intel?