Yo la verdad es que no sé cómo enfocar esto. Sabido es que me encanta Minecraft, pues suelo comentarlo siempre que escribo sobre la obra de arte el juego creado por Mojang. Una de las cosas que suelo valorar muy positivamente del mismo, es que aún sin plugins no mods, simplemente con la versión base, la cantidad de posibilidades que ofrece es abrumadora, y no cesa de crecer con cada nueva versión.

A este respecto, y ya lo comenté en su ocasión, prefiero Minecraft Java a Minecraft Bedrock, puesto que la ya enorme lista de posibilidades, crece exponencialmente cuando empezamos a hablar de todo tipo de complementos que, en su inmensa mayoría, se pueden descargar e instalar gratuitamente tanto para partidas individuales como para jugar en servidores (servidores Java, claro, no en Realms). Y hay plugins y mods para todo, si no conoces la comunidad modder de Minecraft, de seguro que te sorprenderías, basta con recordar la adaptación de Harry Potter al mundo de los cubos.

Quiero, con esto, dejar claro que soy consciente, muy consciente, de lo activa y creativa que es la comunidad de creadores de plugins, mods y otros muchos elementos para Minecraft, y que por lo general me siguen sorprendiendo con bastantes creaciones. Pero nunca tanto como hoy, nunca tanto como al descubrir VM Computers, un mod con el que es posible tener un ordenador completo y funcional dentro de Minecraft. Sí, has leído bien, no se trata de un objeto decorativo, hablo de un ordenador de verdad.

Para poder funcionar, el mod se apoya en el popular software de virtualización VirtualBox 6.1.x (la versión actual es la 6.1.12), que tendrás que instalar de manera independiente al mod. Una vez que tengas ambos componentes, tendrás que craftear una tablet que tendrá que conectarse a Internet (todo esto es figurado, dentro del juego) para que puedas hacer el pedido de tu ordenador, un proceso en el que contarás con toda la documentación necesaria para hacerlo adecuadamente.

Y a partir de ahí, con un ordenador dentro de Minecraft, el límite está en tu imaginación… bueno, y en las características técnicas del mismo. Por ejemplo, ya se ha visto en Reddit a un usuario que ha empleado VM Computers para jugar a Doom dentro de Minecraft en una máquina virtual con Windows 95, y parece razonablemente jugable. Tanto que es posible que hoy, a última hora, me de por probarlo a mí también.

Los juegos dentro de otros juegos no son nada nuevo, claro, lo primero que me ha venido a la cabeza es El día del tentáculo, en el que podías jugar a Maniac Mansion. Sin embargo, en este caso, las opciones son gigantescas. Se me ocurre, por ejemplo, que podrías crear un salón recreativo como los de la infancia y juventud de algunos de nosotros… maldita nostalgia. Y, bueno, lo que seguro que ya se le ha ocurrido a muchas personas… ¿qué tal una versión muy antigua de Minecraft dentro de Minecraft? Podría ser divertido. Mucho.

¿Y tú? ¿Qué juego o juegos pondrías en un ordenador dentro de Minecraft? ¿Algún clásico de tu juventud? ¿Algún título actual pero poco exigente en lo referido a recursos? ¿No algún juego, pero sí alguna aplicación?