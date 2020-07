Whatsapp en varios dispositivos: ¿una realidad cercana?

Poder utilizar Whatsapp en varios dispositivos es, sin lugar a dudas, uno de los principales y más longevos anhelos por parte de sus usuarios. Y es más que comprensible, puesto que los tiempos en los que estábamos atados a un único dispositivo ya han quedado muy atrás. Sea porque empleamos más de un smartphone, o porque en momentos preferimos gestionar nuestras comunicaciones desde una tablet, hablamos de una limitación que, a día de hoy, va en contra del uso que querrían dar muchos usuarios.

Esto, durante años, ha dado lugar a la proliferación de apps desarrolladas por terceros para permitir emplear Whatsapp en varios dispositivos y que, claro, se apoyan en la función Whatsapp Web, es decir, que no son más que un navegador que apunta a la página del servicio web de Whatsapp, con las limitaciones que este modelo conlleva.

En un primer momento, tenía sentido que no fuera posible emplear Whatsapp en varios dispositivos, dado que el identificador de usuario era su número de teléfono. Y, salvo excepciones muy puntuales, nadie tiene el mismo número en dos o más dispositivos. De esta manera se facilitaba singularmente la identificación del usuario, así como el mantenimiento de sus contactos en caso de cambio de terminal y demás. Sin embargo esto cambió definitivamente cuando, al cambiar de número, pero no de dispositivo, se permitió mantener la cuenta.

En ese punto ya nos quedó claro que, en lo que se refiere al funcionamiento del sistema, el número de teléfono ya no es el identificador único del usuario y, por lo tanto, ya no había ninguna razón lógica para no poder emplea Whatsapp en varios dispositivos. Pero, pese a ello, esa limitación ha seguido existiendo hasta la actualidad. Algo sorprendente, si tenemos en cuenta que hablamos de un servicio que no suele escatimar en novedades.

Sin embargo, y según informa WABetaInfo, esto podría estar a punto de cambiar, ya que la última versión beta para Android cuenta con una nueva función para usar Whatsapp en varios dispositivos. En concreto se trata de la versión 2.20.196.8, que ha sido subida por Facebook a Google Play Beta. En la misma, según informa este medio, se ha incluido, en el mismo menú donde se controlan las sesiones de Whataspp web y de los clientes de escritorio, una nueva función para añadir otros dispositivos a la cuenta.

De momento se trata de un apartado de configuración oculto, lo que indica que la compañía está trabajando en ello. Es decir, no debemos interpretar esto como que el poder emplear Whatsapp en varios dispositivos vaya a ser algo inminente. Es posible, probable incluso, que todavía sea necesario esperar un tiempo e, incluso, que dicha función sufra cambios desde este momento hasta su llegada.

En su estado actual, según deduce WABetaInfo, Whatsapp en varios dispositivos tendría un límite: cuatro, cinco si contamos el primero, desde el que se permite el acceso al resto. Tampoco se sabe si los demás tendrán las mismas capacidades de administración sobre la cuenta del usuario o, por el contrario, y al igual que ocurre con las versiones web y de escritorio, estarán más limitadas a este respecto. Y es que, de ser el primer casos, se acabarían los engorros al, por ejemplo, querer transferir una cuenta entre iOS y Android.

Imagen: Christoph Scholz