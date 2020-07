Llegas a casa y te pones a ver tus fotos favoritas. Hay muchas, y en ese momento piensas que sería genial poder imprimir gratis todas las que te gustan. No pasa nada por soñar un poco, ¿verdad? ¿Pero y si te dijera que no estás soñando, que puedes imprimir tus fotos favoritas sin tener que gastar un céntimo en tinta? No es magia, es HP Instant Ink.

Cuando te das de alta por primera vez en HP Instant Ink puedes elegir entre un total de cinco planes distintos, y uno de ellos te permite imprimir gratis, y sin ningún tipo de compromiso, hasta 15 páginas al mes. Sí, puedes imprimir 15 de tus fotos favoritas al mes sin tener que pagar nada. ¿Te sabe a poco? Piensa que son 180 fotos al año, y ahora dime, ¿cuántas fotos imprimes al año actualmente? Estoy seguro de que la mayoría de nuestros lectores imprime menos de esa cifra por el coste de la tinta. Pues bien, con HP Instant Ink puedes olvidarte de este problema.

El plan de impresión gratuito te permite imprimir gratis 15 páginas al mes, pero si en algún momento necesitas imprimir más páginas no pasa nada, podrás comprar packs de 10 páginas adicionales por un euro. HP te avisará antes de que agotes tus 15 páginas gratuitas, así que no tendrás nada de lo que preocuparte, siempre estarás al corriente para que no tengas ningún problema.

Imprimir gratis está bien, ¿pero qué más ofrece HP Instant Ink?

Como sabrán nuestros lectores habituales estamos hablando de un servicio de reposición de tinta automatizado y a domicilio, lo que significa que cuando nos damos de alta la impresora controla los niveles de tinta y pide nuevos cartuchos antes de que se agoten los que estamos utilizando. Esos nuevos cartuchos nos llegarán a domicilio, y sin gastos de envío.

Nunca más tendremos que preocuparnos por la tinta, y tampoco pagaremos de más por imprimir en color y con calidad máxima. En HP Instant Ink cada página tiene el mismo valor, da igual si es un texto plano en negro o una foto a todo color en calidad máxima, puedes imprimir con total libertad.

Si en algún momento tus necesidades de impresión cambian podrás cambiarte de plan sin problema. Como puedes ver a continuación los precios son muy económicos, y puedes moverte tanto hacia arriba (a un plan superior) como hacia abajo (a un plan inferior). Recuerda, eso sí, que si abandonas el plan gratuito no podrás volver.

15 páginas al mes gratis, plan de impresión gratuito, que podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

plan de impresión gratuito, que podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 2,99 euros : plan de impresión ocasional, que podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: plan de impresión ocasional, que podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 4,99 euros : plan de impresión moderada, que podemos ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

: plan de impresión moderada, que podemos ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 9,99 euros : plan de impresión frecuente, que podemos ampliar en packs de 20 páginas por un euro.

: plan de impresión frecuente, que podemos ampliar en packs de 20 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 19,99 euros: plan de impresión profesional, que podemos ampliar en packs de 20 páginas por un euro.

Imprimir gratis, con calidad profesional y con total comodidad, ese es el valor que te ofrece el plan gratuito de HP Instant Ink, pero también debemos tener en cuenta la sostenibilidad, y es que este servicio incluye, además, un programa de reciclaje que te permitirá reciclar todos los cartuchos que gastes sin coste alguno.

¿Quieres darte de alta? Pues entra en este enlace y sigue todos los pasos que encontrarás. Y si en algún momento quieres darte de baja no te preocupes, puedes hacerlo en segundos a través de tu cuenta HP.