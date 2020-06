Dado que no asumes ningún tipo de compromiso puedes darte de baja en HP Instant Ink en cualquier momento. El proceso es muy sencillo, y puedes completarlo a través de Internet, sin necesidad de dar explicaciones ni de hacer nada especial, simplemente entramos en nuestra cuenta, nos vamos a «ajustes de la cuenta» y seleccionamos la opción de cancelar la suscripción.

Es tan fácil darse de baja en HP Instant Ink es tan fácil como darse de alta, una realidad que confirma que HP ha pensado en el usuario. Esto tiene una explicación, es que HP es consciente de que hay ciertos periodos en los que puede que no necesitemos imprimir, y por tanto no vamos a pagar por un servicio que no vamos a utilizar.

Permitir que podamos darnos de baja en HP Instant Ink en apenas unos minutos se traduce en una confianza total en este servicio de HP, ¿pero qué ocurre cuando nos damos de baja?

Qué sucede cuando te das de baja en HP Instant Ink

Imagina la situación. Estás suscrito a HP Instant Ink desde hace varios meses y tu experiencia ha sido muy buena. Te gusta que la impresora controle los niveles de tinta, que se ocupe de hacer pedidos por ti, y que cada pack de nuevos cartuchos te llegue a domicilio y sin gastos de envío. También te gusta poder imprimir con total libertad y el ahorro que consigues mes a mes, pero llega el verano y te vas a ir dos meses de vacaciones. Tienes que darte de baja en HP Instant Ink, y tienes claro que cuando vueltas te darás de alta de nuevo, ¿pero qué ocurrirá al darte de baja? Pues muy sencillo:

Los cartuchos vinculados al servicio dejarán de funcionar. No has pagado por los cartuchos, así que es normal. Podrás devolverlos a HP sin coste.

No has pagado por los cartuchos, así que es normal. Podrás devolverlos a HP sin coste. El cobro de la suscripción se realizará únicamente hasta el mes en el que decidiste darte de baja.

Podrás seguir utilizando tu impresora con cartuchos que no estén vinculados al servicio.

No tendrás ningún tipo de penalización, así que podrás darte de baja cuando quieras. Cuando vuelvas de vacaciones podrás volver a darte de alta sin problema. Solo tendrás que volver a entrar en tu cuenta de HP Instant Ink y reactivar la suscripción volviendo a darte de alta bajo el plan que mejor se ajuste a tus necesidades, así de fácil.

¿Tienes dudas sobre HP Instant Ink? Si la respuesta es sí no te preocupes, en este eBook gratuito encontrarás toda la información que necesitas.