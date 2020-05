Plan gratuito de HP Instant Ink: qué incluye y cómo funciona

Para darte de alta en HP Instant Ink necesitas cumplir una serie de requisitos bastante sencillos que te explicamos en su momento en este artículo. Como ya sabes la impresora juega un papel muy importante, puesto que será la encargada de controlar por ti el estado de los cartuchos y de pedir nuevas unidades a HP cuando sea necesario.

Los pedidos están automatizados, y el envío de los cartuchos se realiza a domicilio y sin gastos de envío, lo que nos permite disfrutar de una comodidad total, y gracias al plan de impresión gratuito podemos probar HP Instant Ink sin ningún tipo de coste. Este plan incluye:

Pedidos automatizados: como hemos dicho la impresora trabaja por ti, controla los niveles de tinta y pide nuevos cartuchos cuando es necesario.

Envíos a domicilio gratis: todos los cartuchos de tinta se envían a domicilio, sin ningún tipo de gasto de envío.

Tinta original HP: recibirás toda la tinta que necesites para imprimir 15 páginas al mes sin coste.

Podrás ampliar tus páginas: si necesitas imprimir más puedes comprar packs de 10 páginas al mes por un euro.

Reciclaje de cartuchos: incluye un programa de reciclaje de cartuchos gastados sin ningún tipo de coste.

¿Cómo funciona el plan gratuito de HP Instant Ink?

Es muy fácil, si dispones de una impresora compatible con el servicio y de una conexión a Internet puedes darte de alta en HP Instant Ink y seleccionar el plan de impresión gratuita. Una vez hayas terminado el proceso recibirás, en un plazo de diez días, los cartuchos del servicio.

Ten en cuenta que el ciclo de facturación mensual no empezará a contar hasta que instales esos cartuchos en la impresora, así que si todavía te queda tinta de otros cartuchos que compraste no tendrás nada de lo que preocuparte, podrás gastarlos primero e instalar después los nuevos cartuchos que has recibido.

Una vez que instales los cartuchos podrás imprimir 15 páginas al mes gratis, en color o en blanco y negro, en calidad máxima o en calidad mínima, como tú quieras. Si excedes esas 15 páginas podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro o cambiarte a un plan de pago, pero ten en cuenta que si abandonas el plan gratuito ya no podrás volver.

Al darte de alta no asumes ningún tipo de compromiso, tú decides en todo momento qué quieres hacer, y HP te enviará avisos cuando tus páginas estén próximas a agotarse para que siempre estés bien informado.

Interesante, ¿verdad? Si quieres descubrir todo lo que ofrece HP Instant Ink y conocer los diferentes planes que integra no te pierdas este eBook gratuito, donde encontrarás toda la información que necesitas.