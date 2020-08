El Motorola Moto G9 Plus ha pasado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos) y ha obtenido la certificación necesaria para ser comercializado en el mercado estadounidense. Esto, unido a la reciente aparición de dicho terminal en un listado de un minorista español, indica claramente que su lanzamiento es inminente.

Todavía no hemos podido ver el diseño definitivo del Motorola Moto G9 Plus, pero los primeros renders oficiosos que han ido apareciendo sugieren que Motorola optará por mantener la base del Motorola Moto G8 Plus, y que introducirá pequeños cambios para darle un aspecto más actual y más atractivo.

Si os fijáis en la imagen de portada los cambios más importantes estarían en el frontal, ya que la cámara delantera pasaría a integrarse en una pequeña isleta, lo que supondría el adiós a la muesca en forma de gota de agua, y en la parte trasera, donde vemos que las cámaras traseras ya no están ordenadas totalmente en posición vertical, sino que se encuentran integradas en una isleta rectangular.

Posibles especificaciones y precio del Motorola Moto G9 Plus

El listado del minorista español al que hicimos referencia le ha puesto un precio de 277,15 euros, una cifra bastante razonable teniendo en cuenta las posibles especificaciones de este nuevo terminal de gama media de Motorola:

Pantalla IPS de 6,4 pulgadas FHD+.

SoC Snapdragon 720.

4 GB de RAM (no se descarta una versión de 6 GB).

128 GB de capacidad de almacenamiento.

Tres cámaras traseras, cámara frontal.

Batería de 4.700 mAh compatible con recarga rápida.

Android 10 como sistema operativo.

Lector de huellas dactilares integrado en la parte trasera.

Esperamos tener más información del Motorola Moto G9 Plus en las próximas semanas. Tened en cuenta que el precio de 277,15 euros se refiere al modelo configurado con 4 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento, y que como hemos dicho no podemos descartar que Motorola opte por ofrecer una configuración superior con 6 GB de RAM manteniendo, eso sí, los 128 GB de capacidad de almacenamiento.

Para mantener el precio de este terminal de gama media bajo control podemos esperar un chasis terminado en plástico, un material económico pero resistente. En el frontal tendremos cristal Gorilla Glass, que ofrece una alta protección frente a arañazos.