A comienzos del mes pasado pudimos conocer el Motorola One Fusion+, una de las nuevas apuestas para la gama media presentada por la compañía estadounidense. Sin embargo, no ha sido hasta hoy que por fin conozcamos al modelo base de esta nueva familia, el Motorola One Fusion, que se mantiene con unas especificaciones muy parejas a las de su versión mayor, con una notable reducción de su precio.

Especificaciones del Motorola One Fusion

Sistema operativo : Android 10 con My UX

: Android 10 con My UX Pantalla : LCD de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (1.600 x 720 píxeles)

: LCD de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (1.600 x 720 píxeles) Procesador : Snapdragon 710

: Snapdragon 710 SoC : Dos núcleos Kryo 360 a 2,2 GHz y seis núcleos Kryo 360 a 1,7 GHz

: Dos núcleos Kryo 360 a 2,2 GHz y seis núcleos Kryo 360 a 1,7 GHz GPU : Adreno 616

: Adreno 616 Memoria : 4 GB de RAM

: 4 GB de RAM Almacenamiento : 64 GB de capacidad de espacio interno, ampliable mediante microSD

: 64 GB de capacidad de espacio interno, ampliable mediante microSD Cámara principal : configuración cuádruple con un sensor principal de 64 MP, un gran angular de 118 grados y 8 MP, una lente macro de 5 MP, y un sensor de profundidad 2 MP

: configuración cuádruple con un sensor principal de 64 MP, un gran angular de 118 grados y 8 MP, una lente macro de 5 MP, y un sensor de profundidad 2 MP Cámara frontal : configuración simple de 16 MP

: configuración simple de 16 MP Batería : 5.000 mAh con recarga rápida

: 5.000 mAh con recarga rápida Conectividad : 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 y conector jack de 3,5 mm

: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 y conector jack de 3,5 mm Dimensiones : 165 x 76 x 9,4 mm

: 165 x 76 x 9,4 mm Peso : 202 gramos

: 202 gramos Otros: Lector de huellas en la parte trasera, resistente a salpicaduras

Basta decir que, pese a que ambos terminales comparten unas líneas estéticas idénticas, con tan sólo ver los dos teléfonos podemos comenzar a ver sus diferencias. Y es que sin duda el cambio más evidente y notable es la desaparición del módulo retráctil para la cámara frontal, sustituido en este caso por un pequeño notch en forma de gota de agua.

Aunque ahondando en las especificaciones, también podremos encontrar con otros cambios para la propia pantalla, que manteniendo su tamaño de 6,5 pulgadas, en esta ocasión estará formada por un panel LCD con una resolución HD+ de 1.600 x 720 píxeles.

No obstante, el nuevo Moto One Fusion también hereda muchos de los puntos fuertes del One Fusion+. El primero de ellos es la distribución de las cámaras y botones de la parte trasera y laterales, manteniendo el botón específico para Google Assistant y el lector de huellas. Y es que de hecho, ambos modelos compartirán la misma configuración de cuatro cámaras, con la misma distribución y tamaño de las lentes.

Así pues, otra gran noticia es el hecho de que este smartphone mantenga la enorme batería de 5.000 mAh, aunque por el momento no se ha especificado si esta contará con el mismo tipo de carga rápida TurboPower que el One Fusion+.

Precio y disponibilidad

Disponible ya en el mercado latinoamericano, el Motorola One Fusion no llegará al mercado europeo hasta el próximo mes de agosto, aunque ya se ha confirmado su futura disponibilidad en las dos variantes de color azul y verde, y un precio menor que el del One Fusion+, ya disponible desde los 299 euros. Así pues, dadas sus especificaciones, podríamos llegar a ver un terminal por debajo de los 200 euros.