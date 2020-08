Si no te funcionan algunos servicios de Google como Gmail, Drive, YoTube o Meet no estás solo. El gigante de Internet ha confirmado interrupciones de los servicios.

Grupos de usuarios de varias regiones han reportado esta madrugada problemas de acceso a los servicios de Google en varios países del mundo. Las mayores caídas se han reportado en Australia, Japón o Malasia, pero también hay problemas en España, Francia o Estados Unidos.

En estos momentos, en la última actualización de la página oficial de Gmail, Google informa: «Seguimos investigando este problema. Proporcionaremos una actualización antes del 20/8/20 a las 10:09 a.m. detallando cuándo esperamos resolver el problema». No se ha facilitado información sobre el origen de los problemas.

La página de seguimiento Down Detector también refleja un gran pico de caídas en Gmail, la aplicación que parece ser la más afectada. Algunos usuarios están informando que no pueden iniciar sesión con sus cuentas en el cliente de correo electrónico, mientras que otros dicen que los nuevos correos electrónicos no aparecen en la aplicación.

Otros explican que sí pueden ver los correos y enviar nuevos, pero sin capacidad de enviar archivos adjuntos. Algunos usuarios del servicio de almacenamiento en nube Google Drive no pueden cargar archivos nuevos en la nube. Los errores parecen repartirse por todo el mundo, pero sin la misma incidencia. Hay que recordar que Google tiene servidores por todo el planeta.

Paciencia. Poco puede hacer un usuario. Google proporciona uno de los mejores soportes en línea, pero (como el resto de tecnológicas) no escapa a fallos puntuales. La cuestión es que somos tan dependientes de Internet y de la nube que cualquier caída puede suponer un gran problema.

Se cuentan por centenares de millones de usuarios, incluyendo profesionales y empresas con G Suite, que usan la gran cantidad de aplicaciones de Google. La mayoría están conectadas con las otras y es imposible garantizar el 100% del funcionamiento de los servicios 24/7.

Iremos actualizando la información. En nuestra redacción de Madrid todos los servicios de Google funcionan correctamente a la hora de publicar esta entrada.