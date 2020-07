Google presenta el nuevo Gmail: todo por la productividad

Hay nuevo Gmail a la vista y a diferencia de las últimas actualizaciones que ha recibido el servicio de correo electrónico de Google, esta se va a notar mucho… si se quiere y se utilizan otros servicios de Google con Gmail como centro neurálgico. Si no, ni te va, ni te viene.

En resumen, el nuevo Gmail se posiciona como centro de control de las principales herramientas de productividad de Google, unificándolo todo en un mismo sitio para evitar la molestia de estar saltando de aplicación en aplicación. El nuevo Gmail mejorará la integración con Google Meet y Google Tasks y añadirá integración con Google Chat, que a su vez se integra con Google Drive y Google Docs. ¿Cómo te quedas?

Según lo explica la compañía, en estos tiempo de pandemia se han dado cuenta de la importancia que tiene poder ofrecer una solución de comunicaciones y productividad para equipos de trabajo que funcione de manera cohesionada, que resulte eficiente y que facilite la vida. Y aunque para el usuario corriente ya no lo sea, para el usuario profesional el correo electrónico se mantiene como uno de los pilares fundamentales en el día a día.

Y si a ello le sumamos que Gmail es una de las joyas de la corona de Google, ¿por qué no empezar por ahí? O, mejor aún: ¿por qué no empezar y terminar por ahí? Dicho y hecho: porque el nuevo Gmail no se basa únicamente en la integración de diferentes servicios de Google, sino que lo hará también con conocidos servicios de terceros, como por ejemplo Trello, Salesforce o DocuSign.

Un vistazo al nuevo Gmail

Antes de nada, no te soliviantes: este «nuevo Gmail» se hará efectivo primero para los usuarios de G Suite, la solución de Google para empresas. Más tarde le llegarán todos los cambios a los usuarios normales, como suele ocurrir con cada novedad que se estrena en Gmail; pero no se sabe cuándo. Y, en todo caso, dependerá del nivel de uso que le das al software de Google para que te interese lo que viene, o no.

A saber: Gmail ya se integraba con Google Calendar y Tasks, e incluso con Google Keep a través del panel lateral. También con servicios como Hangouts (el cual está siendo reemplazado por Chat y Meet) y, más recientemente, Google Meet. Es decir Gmail ya ofrecía integración con calendario, tareas, mensajería y videoconferencia. Así, la gran novedad que recibe Gmail es la integración con Chat, al que se puede describir de un plumazo como el Slack de Google.

Como se ha mencionado, Google Chat se integra a su vez con Google Drive y Google Docs. Todo eso y un rediseño acorde al nuevo planteamiento, es lo que traer’el nuevo Gmail, tanto para la versión web del servicio como para las aplicaciones móviles. Y como tanta palabra te puede estar descolocando, ahí va el vídeo de presentación oficial, donde puedes ver en qué consistirán varias de las novedades que se aproximan.

¿Cómo podrás mejorar tu productividad con el nuevo Gmail, te preguntas? En Google dan «algunos ejemplos: puedes unirte rápidamente a una videollamada desde un chat, reenviar un mensaje de chat a tu bandeja de entrada, crear una tarea a partir de un mensaje de chat: todo se conecta de una manera que te facilita administrar el flujo de tu trabajo y hacer más».

Así que todo depende, cabe repetir, del uso que hagas del ecosistema de aplicaciones de productividad de Google, más allá de Gmail, ya lo utilices de manera profesional o como un usuario doméstico. Sin embargo, no hay duda de que con esta cambio, Google hace más atractiva su propuesta de cara a todo tipo de audiencia. Al final y al cabo, son herramientas que pueden aportarle valor a todo el mundo.

Cuándo llegará el nuevo Gmail a todos los usuarios de Google no está claro, pero se intuye que será más profundo de lo que se aprecia a simple vista: las capacidades del buscador aumentarán e incluirán también al chat, Chat y Meet incorporará nuevas funciones de seguridad para administradores y a saber qué más. Habrá que ponerle las manos encima para comprobar todo lo que encierra esta actualización.