Durante las últimas semanas han surgido rumores que aseguran que Samsung abandonará la serie Galaxy Note el próximo año, y que esta será desplazada de dos maneras diferentes: con el Galaxy S21 Ultra, que traerá soporte del S-Pen, y con el Galaxy Fold 3, un nuevo terminal flexible que podrá utilizarse como smartphone tradicional (cerrado) y como tablet de pequeño formato (abierto).

Esta información podría tener sentido si la serie Galaxy Note hubiese sufrido una caída importante en ventas, siempre que esta hubiese sido lo bastante grande como para que dicha serie dejase de tener un valor real para Samsung. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, la serie Galaxy Note sigue generando un enorme interés, sus ventas son muy buenas y se mantiene como una de las líneas de smartphones más importantes y mejor valorados del catálogo del gigante surcoreano.

Esto, unido al alto precio que tienen los terminales plegables Galaxy Fold, hace que dicha información no tenga ningún sentido, al menos de momento. Digo esto porque, con el avance de los smartphones flexibles y su gradual reducción de costes, no podemos descartar que Samsung acabe introduciendo cambios importantes en su catálogo de smartphones, y que esto acabe afectando a la existencia de alguna de sus serias más populares, pero desde luego no será algo que veamos ni a corto ni a medio plazo.

La serie Galaxy Note tiene mucha vida por delante

De eso no hay duda, y no solo por las novedades que Samsung puede introducir a nivel de hardware, sino también por las nuevas funciones que podemos esperar de las próximas revisiones del S-Pen, el conocido lápiz óptico que define una parte importante del valor que ofrece la serie Galaxy Note frente a otros smartphones de gran tamaño.

Tampoco debemos olvidarnos del diseño y del formato de pantalla. Samsung sigue buscando formas de innovar en el diseño, la ergonomía y la calidad de construcción de sus terminales. El Galaxy Note 20 Ultra ha marcado un avance importante en este sentido, gracias a la utilización de cristal Gorilla Glass Victus, un material que, como vimos en este artículo, lo convierte en uno de los smartphones más resistentes que existen actualmente.

En cuanto al formato de pantalla, la compañía surcoreana mantiene su apuesta por el acabado Edge y por el uso de una pequeña isleta para integrar la cámara frontal, pero el siguiente paso será integrar dicha cámara en la pantalla. Este movimiento permitirá crear un frontal limpio, sin ningún tipo de muesca ni de espacio «flotante» sobre la pantalla, y marcará un nuevo paso adelante hacia la consecución de un auténtico smartphone todo pantalla. Los bordes superior e inferior seguirán estando presentes, pero su tamaño debería ser menor comparados con los de la presente generación.

La conclusión que podemos sacar de todo esto es muy simple, la serie Galaxy Note todavía tiene mucho que ofrecer, mucha innovación por delante y muchas mejoras con las que seguir atrayendo al usuario más exigente, así que no, no le tendremos que decir adiós ni a corto ni a medio plazo.