Desde IO Interactiva han confirmado, por fin, los requisitos mínimos y recomendados de Hitman 3, un juego que se convertirá en el sucesor directo de Hitman 2, y que se perfila como un juego intergeneracional sin grandes cambios a nivel técnico, ya que estará limitado por la base que impone sacar adelante un desarrollo para Xbox One y PS4.

No exagero, de hecho si os fijáis en los requisitos mínimos veréis que encajan con el perfil típico de las adaptaciones a PC de los títulos para la actual generación de consolas. Esto tiene un lado positivo, y es que Hitman 3 no es especialmente exigente, aunque esto tiene una contrapartida que ya hemos indicado anteriormente, y es que no esperamos que incluya ningún avance especialmente llamativo a nivel técnico.

Sin más preámbulos, vamos a ver las especificaciones que debemos cumplir para moverlo en PC. Como de costumbre, haremos un análisis para identificar posibles errores a nivel de equivalencias.

Requisitos mínimos de Hitman 3

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 2500K o AMD Phenom II X4 940.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 660 o Radeon HD 7870 con 2 GB.

80 GB de espacio libre.

DirectX 12.

Tenemos dos errores a nivel de equivalencias. El primero está en el procesador, ya que el Core i5 2500K tiene como equivalencia más cercana al FX 8350, aunque el primero tiene un mejor rendimiento monohilo.

El segundo está en la GPU, ya que la GTX 660 es menos potente que la Radeon HD 7870 (esta equivale a una GTX 660 Ti, aproximadamente). Lo correcto sería una HD 7850 en su versión de 2 GB.

Requisitos recomendados de Hitman 3

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 4770K.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1070 o Radeon RX Vega 56 con 8 GB.

80 GB de espacio libre.

DirectX 12.

En este caso han dado equivalencias a nivel de CPU, pero podemos establecer nosotros una sin problema: el Ryzen 5 1500X, que suma cuatro núcleos y ocho hilos.

Por lo que respecta a la equivalencia a nivel de tarjeta gráfica no existe un error importante, pero debemos tener en cuenta que la Radeon RX Vega 56 es un poco más potente que la GTX 1070.

El lanzamiento de Hitman 3 tendrá lugar en enero de 2021. Será una exclusiva temporal de la Epic Games Store en su versión para PC, y estará disponible también para PS4, Xbox One X, PS5 y Xbox Series X. No tenemos información todavía sobre las mejoras que traerá el juego en su versión para PS4 Pro y Xbox One X, y tampoco en la versión para las consolas de nueva generación.