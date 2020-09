Microsoft Edge hibernará las pestañas inactivas para ahorrar memoria

Microsoft Edge sigue mejorando sus prestaciones y la última novedad que se ha dado a conocer es la hibernación de pestañas, una técnica con la que se consigue un considerable ahorro de memoria y que ya es empleada por otros navegadores web como Chrome o Vivaldi.

La hibernación de pestañas de Microsoft Edge, sin embargo, irá un paso más allá y además de funcionar de manera automática, permitirá su gestión mediante ciertas opciones con las determinar el tiempo que debe transcurrir hasta que una pestaña inactiva entra en hibernación, heurística para determinar si tal o cual pestaña es una candidata a hacerlo e incluso una lista blanca para evitarlo.

Más en detalle, la hibernación de pestañas acaba de llegar a la versión en desarrollo del navegador de Microsoft a modo de prueba, por lo que todavía queda para que esta característica llegue al grueso de los usuarios. Sin embargo, quienes la han probado dan fe de que se están esmerando en ofrecer una implementación de lo más completa, aun cuando funcionará de manera predeterminada sin intervención del usuario.

El problema es bien conocido: abres un montón de pestañas que no cierras porque no quieres -y punto- y, claro, el consumo del sistema se dispara, porque si hay una aplicación hoy en día que chupa memoria y procesador como ninguna otra, es el navegador web, más cuando por cada pestaña se ejecuta un proceso asociado a la misma. Pero que tengas muchas pestañas abiertas, no significa que las estés usando.

Así, la hibernación de pestañas que plantea Microsoft Edge es la misma de Chrome: cuando una pestaña lleve un tiempo sin utilizarse, pasará a modo hibernación, reduciendo la cantidad de memoria que está consumiendo; y cuando vuelvas a hacer clic sobre ella, ahí seguirá, por lo que no hay pérdida de funcionalidad. Microsoft Edge, por su parte, ofrecerá otras ventajas como:

Elegir intervalo de tiempo antes de congelar la pestaña, de un minuto a 15 o 30, 1, 2, 3 y 6 horas.

antes de congelar la pestaña, de un minuto a 15 o 30, 1, 2, 3 y 6 horas. Modo heurístico , para que el navegador no congele pestañas en las que por ejemplo se está reproduciendo audio o vídeo.

, para que el navegador no congele pestañas en las que por ejemplo se está reproduciendo audio o vídeo. Una lista blanca de pestañas que no hibernan, por ejemplo para seguir recibiendo actualizaciones desde redes sociales.

Cabe repetir que no se trata de una función novedosa y que incluso aquellos navegadores que no cuentan con ella pueden instalar extensiones con la que suplir dicha funcionalidad, pero es una muestra más de que Microsoft se está preocupando mucho de que Edge ofrezca la mejor experiencia posible a sus usuarios.

Por el momento, eso sí, solo los más intrépidos, quienes usan al versión Canary y le habilitan opciones experimentales avanzadas, han podido, pueden y podrán probar la hibernación de pestañas de Microsoft Edge. Nuestro consejo es que no hay prisa y hasta que no llegue a la versión estable del navegador, es que no está lista para que todo el mundo la use.