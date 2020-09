Dell acaba de anunciar la renovación de dos equipos de su serie ultra portátil, los excelentes XPS. Los nuevos Dell XPS 13 y XPS 13 2 en 1 vienen con los nuevos procesadores Intel de onceava generación, conectividad Thunderbolt 4 y alguna sorpresa más. Estarán disponibles en EE.UU. a finales de mes desde 999 dólares.

Aunque en un primer vistazo no veamos cambios de relevancia (los modelos se actualizaron hace unos meses) sí hay detalles que merece la pena conocer. A continuación, las especificaciones más importantes de los equipos:

XPS 13 XPS 13 (2 en 1) Precio Desde 999$ Desde 1.249$ Pantalla 13,4 pulgadas, 1920 x 1200 píxeles o 3840 x 2400 píxeles 13,4 pulgadas, 1920 x 1200 píxeles o 3840 x 2400 píxeles Autonomía 19 horas – Procesador Hasta Intel 11th Gen Core i7 Hasta Intel 11th Gen Core i7 SSD Hasta 1 TB Hasta 1 TB RAM Hasta 32 GB Hasta 32 GB Dimensiones 11.6 x 7.8 x 0,6 pulgadas 11.7 x 8.2 x 0,6 pulgadas Peso 1,2 kilos 1,3 kilos

Idéntico en diseño al modelo anterior, el nuevo XPS 13 incorpora procesadores Intel «Tiger Like» con gráficos integrados Iris Xe (un 100% más potente que su predecesor), mejorando considerablemente su potencial a la hora de trabajar o incluso jugar sin problemas a resoluciones razonables y nivel medio de detalle.

El equipo viene con puertos Thunderbolt 3 y 4, ranura para tarjetas microSD y jack para auriculares. En el kit, Dell enviará un adaptador de USB-C a USB -A. El Dell XPS 13 estará disponible en versiones con procesador Intel Core i3-1115G4, Core i5-1135G7, Core i7-1165G7 o Core i7-1185G7. La RAM máxima es de 32 Gbytes y admite configuraciones con SSD de hasta un terabyte de capacidad.

Además, se podrá comprar con tres opciones de pantalla, táctiles y no táctiles. Dos de 1920 x 1200 píxeles y una 4K Ultra HD que ofrece una impresionante resolución de 3840 x 2400 píxeles. Como es habitual en esta serie tienen formato 16:10, no el habitual 16:9. Según el fabricante, el nuevo Dell XPS 13 ofrecerá hasta 19 horas de batería en el modelo FullHD con pantalla no táctil.

En cuanto al modelo convertible, lo más interesante es la incorporación de una cámara IR en el bisel superior para un inicio de sesión rápido y seguro. Comparte la mayoría de especificaciones con el XPS 13 a excepción de los procesadores, que prescinden de la versión más potente.

Dell también ha anunciado una «edición para desarrolladores» que estará basado en Linux y vendrá de serie con la distribución Ubuntu 20.04 LTS. En cualquier caso, Dell asegura la compatibilidad del hardware con esa versión de Ubuntu aunque no sea una «edición para desarrolladores».

Dell XPS 13 y XPS 2 en 1, precios y disponibilidad

El fabricante ha anunciado que los equipos estarán disponibles en EE.UU. a partir del 30 de septiembre. Los precios, en las configuraciones más básicas, parten de los 999 dólares para el XPS 13 y 1249 dólares para el XPS 2 en 1. Por el momento, no hay datos sobre su llegada a España pero actualizaremos este artículo en cuanto dispongamos de información oficial.

