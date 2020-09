Google Pixel 4a 5G, mucho más que una renovación

Junto con el Google Pixel 5, Google también ha presentado en su evento de esta tarde el nuevo y esperado Google Pixel 4a 5G, lo que en principio sería un «lavado de cara» del Pixel 4 pero que, en esta ocasión aporta algunas interesantes novedades con respecto a su predecesor. Tanto es así que casi podemos hablar de un terminal nuevo, a mitad de camino entre el Google Pixel 5 también presentado hoy y el Pixel 4a al que reemplaza. Veamos qué es lo que nos ha contado Google sobre su nuevo smartphone de gama media.

No es una sorpresa, claro, que como su propio nombre indica, el Google Pixel 4a 5G contará con conectividad 5G. Un cambio imprescindible en las novedades de gama alta que, no obstante, todavía no es tan común en la gama media y que, por lo tanto, se convierte en un punto a su favor.

En lo referido a su «cerebro», Google Pixel 4a 5G se basa en un un SoC Snapdragon 765G, una elección muy adecuada para un smartphone de gama media, pues ofrece un buen equilibro entre precio y prestaciones, permitiendo que el salto a 5G no fuerce un incremento de precio que lo aleje de su segmento. Sí que llama la atención, no obstante, que comparta SoC con su «hermano mayor», el Pixel 5, cuando lo común es que este sea uno de los puntos empleados para diferenciar las gamas.

En cuanto a memoria, el Google Pixel 4a 5G cuenta con seis gigas de memoria RAM LPDDR4, dos menos que el Pixel 5 (esta es una de sus dos principales diferencias) y, en lo referido a su capacidad de almacenamiento, contará con 128 gigabytes. Y perdón por las comparaciones, pero de nuevo me vuelve a llamar la atención que coincida en este punto con el Pixel 5. Es cierto que dos gigas de RAM son una diferencia importante, pero habría tenido sentido que el tope de gama estuviera por encima a este respecto.

Si hablamos de su pantalla, nos encontramos con un panel P-OLED de 6,2 pulgadas (0,4 pulgadas más que el Pixel 4a) que, no obstante, mantiene la misma resolución que su predecesor, FHD+ (2.340 x 1.080 píxeles) y con una pequeña perforación por la que asoma la cámara frontal, con 8 megapíxeles de resolución. En la parte trasera del Google Pixel 4a 5G encontramos una doble cámara, con un objetivo principal de 12,2 megapíxeles y un gran angular de 16. Al igual que en el Pixel 5, el teleobjetivo ha desaparecido.

A la espera de saber fechas y precios de llegada a los mercados europeos, de momento sabemos que el precio del Google Pixel 4a 5G en Estados Unidos parte de los 499 dólares, algo que también nos habían adelantado las filtraciones. Y si la opción que plantea el Pixel 5 me parece interesante, tengo que reconocer que la de este Pixel 4a 5G me interesa y me sorprende al mismo tiempo, puesto que sí, hay diferencias entre ambos terminales, pero los 499 dólares del 4a 5G lo convierten en una propuesta realmente muy, muy tentadora.

¿Qué opinas tú? Te parece más interesante el Google Pixel 4a 5G o el Pixel 5? ¿Tienes pensando adquirir, cuando sea posible, alguno de ellos? Si es así me interesa mucho saber por cuál te decantas y, claro, las razones para ello. Yo, ya lo he dicho, si me viera en la situación de tener que elegir, no lo tendría nada, nada claro.

Google Pixel 4a 5G

Pantalla P-OLED de 6,2 pulgadas con resolución FHD+. SoC Snapdragon 765G con CPU de ocho núcleos y GPU Adreno 620. Compatible con 5G. 6 GB de memoria RAM. 128 GB de capacidad de almacenamiento. Dos cámaras traseras: principal de 12,2 MP y gran angular de 8 MP. Cámara frontal de 8 MP. Batería de 3.800 mAh.



Más información: Google