Google Pixel 5, el nuevo flagship de Google

Finalmente, tras todo este tiempo de espera, el Google Pixel 5, el tope de gama del (reducido) catálogo de smartphones de Google acaba de ser presentado en el evento online que acaba de celebrar la empresa del buscador. Tal y como esperábamos, se han confirmado gran parte de las filtraciones que ya te hemos ido adelantando las últimas semanas. Damos un completo repaso a todo lo que, por fin, sabemos que nos ofrecerá el móvil más esperado de Google.

Tal y como ya esperábamos, el Google Pixel 5 contará con conectividad 5G, un salto a la nueva generación de redes móviles que están dando progresivamente todos los fabricantes. No tiene sentido, en 2020, presentar un smartphone «tope de gama» del catálogo propio y que se quede en 4G. Y sí, lo digo pensando en Apple que, en su línea habitual de comunicación, todavía no ha confirmado si el iPhone 12 será o no será compatible con las redes de última generación.

El corazón del Google Pixel 5 es un SoC Snapdragon 765G, lo que confirma lo que ya venimos diciendo desde hace algún tiempo, y es que si bien es el flagship de Google, no se trata de un tope de gama si lo comparamos con los dispositivos estrella de otros fabricantes. Obviamente no ha habido confirmación por parte de Google, pero todo apunta a que han optado por integrar este SoC en lugar de un Snapdragon 865+, que sí que lo habría situado en la parte alta de la tabla, por una cuestión de costes. Con esta elección, han optado por un equilibrio entre el precio y las prestaciones sin renunciar a la conectividad 5G.

El integrado del Google Pixel 5 se apoya en ocho gigas de memoria RAM LPDDR4 y, en lo referido a su capacidad de almacenamiento, contará con una única versión de 128 gigabytes, algo a lo que apuntaban las filtraciones. No obstante, recordemos que Pixel 4 se comercializa con dos capacidades, 64 y 128 gigabytes, por lo que es posible que Google presente más adelante una versión con 256 Gb.

Tal y como ya esperábamos, finalmente no hay versión de menor capacidad, es decir de 64 gigabytes, puesto que su posicionamiento en precio, entre el Google Pixel 5 de 128 gigabytes y el Pixel 4a 5G no habría resultado nada óptimo de cara a la segmentación marcada por los dos terminales.

La pantalla del Google Pixel 5 tiene un tamaño de 6 pulgadas basada en un panel P-OLED con resolución FHD+ (algún detalle más). Google ha optado por el formato de pantalla perforada para integrar su cámara frontal, de 8 megapíxeles de resolución. Y si seguimos hablando de sus cámaras, en la parte trasera nos encontramos con un conjunto de dos objetivos, uno principal de 12,2 megapíxeles y un un gran angular de 16 megapíxeles.

Dos aspectos destacables del Google Pixel 5

Así pues, sin sorpresas sobre lo previsto, ya podemos confirmar que Google Pixel 5 encaja en el segmento de gama media alta, algo que encuentra su confirmación final en su precio, de 699 dólares (todavía no se conoce cuál será su precio en España), lejos del coqueteo con los mil euros de muchos tope de gama de otros fabricante, pero también por encima de lo que tendríamos que pagar por un dispositivo de gama media. La compatibilidad con 5G es, eso sí, un punto fuerte de este teléfono.

¿Y a ti qué te parece? ¿Es lo que esperabas o, por el contrario, te ha ha sorprendido? ¿Te planteas que el Google Pixel 5 sea tu próximo teléfono?

Google Pixel 5

Pantalla P-OLED de 6 pulgadas con resolución FHD+.

SoC Snapdragon 765G con CPU de ocho núcleos y GPU Adreno 620.

Compatible con 5G.

8 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

Dos cámaras traseras: principal de 12,2 MP y gran angular de 16 MP.

Cámara frontal de 8 MP.

Batería de 4.000 mAh.

Más información: Google