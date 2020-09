Google Pixel 5, nuevo Chromecast y más, el 30 de septiembre

La fecha de presentación del Google Pixel 5 por fin es oficial, según están publicando varios medios estadounidenses, Google ha empezado a enviar invitaciones para un evento que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre, y en el que, a diferencia de otros fabricantes (no miro a Apple nadie), han optado por adelantar qué es lo que se presentará en el mismo. Es cierto que no lo detallan con nombres y apellidos, de acuerdo, pero ya sabemos que el encuentro tendrá que ver con Pixel 5, Chromecast y Nest.

«Te invitamos a conocer todo sobre nuestro nuevo Chromecast, nuestro último altavoz inteligente y nuestros nuevos teléfonos Pixel«, se lee en la invitación del evento, que como ya imaginarás se celebrará a través de Internet y que tendrá lugar el 30 de septiembre a las 11 de la mañana hora del Pacífico, las ocho de la tarde en España peninsular. Aunque la convocatoria no menciona modelos concretos (a eso me refería antes con lo de nombre y apellidos), todo apunta a que será la puesta de largo del Google Pixel 5, que originariamente estaba previsto que se produjera el día 25.

Este cambio en la fecha, anunciado solo un día antes de la keynote de Apple, y a la vista de que es posible que finalmente no se produzca mañana la presentación del iPhone, encaja perfectamente en el planteamiento que ya te comentamos hace unos días, pegar lo máximo posible el lanzamiento del Google Pixel 5 al del iPhone 12, con el fin de intentar robarle algo de atención a la presentación del smarphone de Apple. Ahora solo queda esperar para saber si, finalmente, éste será presentado mañana, a finales de este mes o, aunque esto me resulta muy desconcertante, a principios de octubre.

En lo referido al Google Pixel 5, y a falta de confirmación oficial, todas las apuestas apuntan a que ésta será su configuración:

Google Pixel 5

Pantalla P-OLED de 5,8 pulgadas con resolución FHD+.

SoC Snapdragon 765G con CPU de ocho núcleos y GPU Adreno 620.

Compatible con 5G.

8 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

Tres cámaras traseras: principal de 12,2 MP, teleobjetivo de 16 MP y gran angular de 8 MP.

Cámara frontal de 8 MP.

Batería de 4.000 mAh.

Aunque probablemente Pixel 5 será el rey de la fiesta, como ya te hemos contado no será el único protagonista. Otro nombre mencionado en la convocatoria es Chromecast, si bien hasta el momento no tenemos conocimiento de qué es lo que podría presentar Google a este respecto… salvo que estemos hablando de Sabrina, claro. Y es que el dispositivo que está llamado a ser el sucesor del Chromecast Ultra podría heredar no solo su espacio, sino también su nombre. No obstante, Sabrina es un dispositivo Android TV completo, lo que genera dudas sobre si, pese a ello, Google lo incluirá en la familia Chromecast.

Poco sabemos también del altavoz que compartirá evento con el Pixel 5 y el nuevo Chromecast. Damos por sentado, eso sí, que será el altavoz inteligente, de la familia Nest, que ya pudimos ver hace un par de meses, un altavoz rectangular que podrá sujetarse tanto vertical como horizontalmente, probablemente de controles «invisibles» y que, eso sí, dada la polivalencia en lo referido a cómo puede ponerse, habrá que comprobar su calidad de sonido con las distintas orientaciones posibles.

Con información de Engadget y The Verge