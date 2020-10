Google Assistant ya «se habla» con las apps de Android

Aunque seguramente no tanto como esperaban sus responsables, los asistentes de voz como Google Assistant, Siri, Alexa y Cortana van ganando cierta tracción entre los usuarios. En mi caso, con Siri, reconozco que nuestra relación se limita a pedirle que haga llamadas cuando voy conduciendo o, de manera muy excepcional, pedirle que ponga algo de música. Es cosa mía, lo reconozco, puesto que los asistentes de voz no han dejado de crecer en funciones durante estos años y, a día de hoy, ya son muchas las posibilidades que ponen al alcance de nuestras manos… no, no, perdón, al alcance de nuestra voz.

Y hoy, según informa Google, Google Assistant va a dar un importante paso a este respecto, pues ya se está desplegando una función en todos los smarphones con Android que amplía las funciones a las que podemos invocar con el consabido «Ok Google». ¿Cómo? Pues cumpliendo una de las principales demandas de los usuarios desde hace años, ampliando el alcance del asistente a las apps instaladas en el dispositivo.

Esta nueva función, que estará disponible en todos los terminales habilitados para Google Assistant permitirá no ya abrir apps, que ya era posible anteriormente, sino llamar a funciones específicas de las mismas como, por los ejemplos puestos por Google, pedirle al asistente que busque una manta reconfortante en Etsy o que nos lleve al Snapchat de Selena Gómez, simplemente precediendo ambas peticiones de Ok Google para activar Google Assistant.

Además, junto con esta integración, llega también otro elemento muy interesante, y que se relaciona directamente con el primero, y es que a partir de ahora los usuarios podrás crear «atajos» con los que realizar tareas habituales. De esta manera, un «Ok Google abre la lista de reproducción «Hoy me siento un poco nostálgico, dame jazz» de Spotity con el volumen a tope» podría reducirse a «Ok Google tócala otra vez, Sam». Los atajos son un elemento que cada día gana más peso en los sistemas operativos, tanto móviles como de escritorio, por lo que su integración en Google Assistant me parece un enorme acierto.

Y sí, ya sé lo que estás pensando, ¿en qué lugar queda la privacidad? ¿Cómo sé que Google no va a saber todavía más de mi vida si empiezo a utilizar Google Assistant en conjunto con otras aplicaciones del smartphone? Bueno, en este punto poco puedo decir que no se haya dicho ya: confiar o no en Google es una decisión de lo más personal. Pienso que los servidores de la compañía sí que analizarán el uso de estas nuevas funciones, y hasta veo probable que empleen dichos datos para proponer mejoras y atajos personalizados al usuario. ¿Tendrán otro uso? Probablemente nunca lo sabremos.

Con respecto a la integración, no sabemos si los desarrolladores de apps tendrán que realizar modificaciones en las mismas para que sean compatibles con Google Assistant, si el propio sistema operativo se encargará de todo o si Google y los desarrolladores llevan ya tiempo trabajando en ello. Sí que me parece, en todo caso, una opción muy interesante, especialmente para personas con algún tipo de discapacidad, para los que los asistentes de voz suponen un elemento clave para poder emplear sus dispositivos.

Y bueno, lo reconozco, si tuviera un smartphone con Android, sí, lo primero que haría sería crear el atajo «Tócala otra vez, Sam», pero bueno, nunca he negado ser un amante de los clásicos.