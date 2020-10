Microsoft está desarrollando una solución web que permitirá llevar xCloud y Game Pass a iOS e iPadOS sin pasar por la tienda oficial de Apple.

Las políticas de la App Store están bajo un intenso escrutinio y ahora se interponen en el lanzamiento de los servicios de juegos. La batalla legal de Epic Games contra Apple es la punta del iceberg, pero hay otras compañías afectadas como Microsoft o Google.

Apple bloqueó xCloud y Stadia en iOS porque «violaban» las normas de la App Store y Microsoft culpó a Apple de «quedarse sola y ser la única plataforma en negar a los consumidores los beneficios de estos servicios». Apple ofreció posteriormente una vía de entrada a la tienda, pero con algunas restricciones importantes.

Microsoft se ha cansado y llevará sus servicios y suscripciones de juego a las plataformas móviles de Apple vía web, sin pasar por la App Store. Lo ha confirmado el jefe de Gaming de Microsoft, Phil Spencer, en una reunión abierta con empleados: «Acabaremos en iOS; absolutamente».

El desarrollo de una aplicación web a medida para que xCloud funcione en iOS sigue los pasos del nuevo competidor de Microsoft y Google en servicios de juego: Amazon Luna. Todo apunta que Microsoft seguirá una ruta similar a la empleada por el gigante del comercio electrónico.

El anuncio de Spencer es especialmente interesante ya que se produce el mismo día que Microsoft ha detallado los diez principios que seguirá su propia tienda Microsoft Store y que «promoverán la elección, la innovación y garantizarán la equidad en Windows 10». Entre las promesas, Microsoft dijo que no bloquearía las tiendas de aplicaciones de la competencia a Windows y que no bloquearía las aplicaciones de su tienda en función de la elección del desarrollador del procesamiento de pagos para compras dentro de la aplicación, que es específicamente la gran pelea entre Apple y Epic.

La gente de Epic Games lo ha llamado «el futuro de las tiendas de aplicaciones» y el CEO de Epic, Tim Sweeney, tuiteó que «es maravilloso ver a Microsoft trasladar formalmente sus principios arraigados en Windows como una plataforma abierta y un mercado justo para todos los desarrolladores y consumidores».

Microsoft supports choice, competition and fairness on Windows. This is the freedom consumers and developers want and it’s the future of app stores. https://t.co/QjotTd538D

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) October 8, 2020