Que la política de Apple con los desarrolladores de apps para iOS es una vergüenza, es algo que cada día es más evidente, y el caso de ProtonMail es uno más de una lista que no para de crecer. Por fin, tras años de una situación de abuso, algunas instituciones oficiales han fijado su mirada en el modo en el que Apple gestiona sus «relaciones» con los desarrolladores y, especialmente, con las compañías de servicios que pretenden ofrecer una app a los usuarios de iPhones y iPads.

A la espera (por lo menos yo) de que las autoridades europeas hagan algo al respecto, el Congreso de Estados Unidos, más concretamente su Comité Judicial, publicó un informe de 451 páginas en el que se presentan las conclusiones tras una investigación llevada a cabo durante 16 meses y que ponía el ojo en las tecnológicas, preguntándose si están actuando como monopolios. ¿Las conclusiones?, “nuestra investigación reveló un patrón alarmante de prácticas comerciales que degradan la competencia y sofocan la innovación”, dijo Val Demings (Partido Demócrata), miembro del comité. “La competencia debe recompensar la mejor idea, no la cuenta corporativa más grande. Tomaremos las medidas necesarias para responsabilizar a los infractores de las reglas«. Sin duda, los responsables de ProtonMail están muy de acuerdo.

Y es que para su investigación, el Congreso estadounidense se ha basado en datos y en testimonios, como el de Andy Yen, CEO de ProtonMail, el popular servicio de correo electrónico cifrado, un testimonio que, sumado a la entrevista que el directivo ha concedido a The Verge, nos muestran una imagen de Apple muy, muy lejana a la que la compañía pretende proyectar constantemente.

ProtonMail, Hey, WordPress…

Todo el «ruido» comenzó hace unos meses, cuando Apple decidió eliminar la app del servicio de correo electrónico Hey de la App Store. Apuesto a que sus responsables (los de la tienda de aplicaciones) no esperaban que esta decisión trascendiera públicamente pero, para su desgracia, esto fue exactamente lo que ocurrió. No fue un caso tan sonado como el de Epic Games, claro, pero algunos pensamos que fue la chispa que prendió la llama. Lo de Fornite y «la liga de la justicia» (perdón por el sarcasmo) ha dado más visibilidad, pero casos como el de WordPress.com o ProtonMail, al igual que el de Hey son los verdaderamente sangrantes, lo de David contra Goliath y toda su familia.

¿Y qué es lo que nos cuenta el testimonio de ProtonMail? Pues en resumen: Ese desarrollador testificó que Apple había exigido que integrara compras dentro de la aplicación (in-app, el famoso 30%), a pesar de que Apple había aprobado su aplicación sin ellos dos años antes, y que cuando ProtonMail se atrevió a enviar un correo electrónico a los clientes informando del cambio, Apple amenazó con eliminar el aplicación y bloqueó todas las actualizaciones.

En medio de toda esta polémica, Apple modificó las reglas el 11 de septiembre para eximir a las «aplicaciones gratuitas que actúan como un complemento independiente de una herramienta web de pago» del requisito de las compras integradas. Los de la manzana afirmaron, de manera explícita, que las aplicaciones de correo electrónico están exentas. Pero los desarrolladores como ProtonMail no se fían… y lo entiendo perfectamente. Apple sabe que ahora mismo está en el punto de mira, y procura dar una imagen más amable, pero cuando el foco deje de apuntar, nadie sabe qué puede pasar.

Técnicas mafiosas

Andy Yen, el CEO de ProtonMail , no solo habla de su caso, el de ProtonMail, también alude a otros desarrolladores que, según afirma, tienen demasiado miedo como para pronunciarse públicamente en contra de Apple y de sus políticas, “Hay mucho miedo en el aire ahora mismo, la gente está completamente petrificada como para decir cualquier cosa«. Y aún va un poco más allá, al atreverse a comparar las políticas de Apple con las empleadas hace ya unas cuantas décadas por la mafia.

«Durante los dos primeros años que estuvimos en la App Store, estuvo bien, no hubo problemas«, dice (la app para iOS se lanzó en 2016). “Pero una práctica común que vemos… a medida que comienzas a obtener una aceptación significativa en uso y descargas, comienzan a analizar tu situación con más cuidado y luego, como ocurre con cualquier buena extorsión de la mafia, vienen a sacudirte por algo de dinero«.

Yen desliga el caso de ProtonMail del de Epic Games, que sí que ofrecía en su software para iOS una opción de pago alternativa para saltarse la plataforma de pago de Apple. Aunque ambas compañías forman parte de la coalición surgida en contra de las abusivas condiciones de Apple, son casos muy distintos. Y lo son tanto porque Hey, WordPress y ProtonMail no han actuado igual que Epic, y también porque el desequilibrio de fuerzas entre Apple y las tres primeras es, sencillamente, abismal, y me pregunto por los nombres que aún nos falta conocer.

Puede parecer, lo sé, la pataleta de un desarrollador . Sin embargo, si seguimos repasando los testimonios recogidos en la investigación de la que estamos hablando, encontramos que uno de ellos es el de Phillip Shoemaker, responsable de revisión de aplicaciones de Apple entre 2009 y 2016. ¿Qué testificó? Que los directivos de Apple encontrarían pretextos para eliminar aplicaciones de la tienda, que las aplicaciones que compiten con los propios servicios de Apple a menudo tienen problemas para superar el proceso de revisión y que las nuevas pautas de Apple que supuestamente permiten los juegos en la nube en la App Store probablemente fueron escritas para «excluir específicamente Google Stadia«y son «completamente arbitrarias«.

Hace más de veinte años que soy usuario de productos y servicios de Apple y, la verdad, es que las políticas de los de Cupertino me hacen sentirme, cada día, un poco más apartado de una compañía que, en su tiempo, me parecía ejemplar en muchos aspectos (nunca en todos, eso sí, jamás me he considerado un fanboy). Y me da pena, la verdad, porque creo que el legítimo interés de ganar dinero (caray, es algo que compartimos todos) debe ser contenido. De lo contrario una compañía que debería destacar por su innovación, pasará a hacerlo por sus técnicas mafiosas, tal y como las califican quienes las han sufrido.