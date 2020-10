Far Cry 2: vuelve a jugarlo con Far Cry 2: New Dunia

No me termino de creer que Far Cry 2 ya tenga 12 años. Pero, claro, tampoco me termino de creer que ya sea 2020 y que yo tenga la edad que tengo y, bueno, mejor no sigo por ese camino, porque luego me pongo triste, y no es el mejor plan para una soleada tarde de domingo. Así que perdón por el inciso personal, vuelvo al contenido informativo: ya ha pasado más de una década desde que la segunda parte de este FPS llegara y nos sorprendiera, rompiendo por completo con la línea argumental de su predecesor, pese a que también estaba protagonizado por el carismático Jack Carver.

Doce años, como decía, han pasado ya desde su lanzamiento, por lo que como ocurre con la mayoría de los juegos, revisitar hoy Far Cry 2 puede resultar un poco «decepcionante», especialmente si no lo has vuelto a jugar desde entonces. Y es que ya se sabe: gráficos de la época, texturas un tanto simples, efectos de iluminación de hace algunas generaciones, líquidos poco creíbles… en su momento, como ocurre siempre, parecía lo más, pero el tiempo se ha encargado de elevar el estándar.

Sin embargo, y como en otras ocasiones de la mano de la comunidad modder, hoy podemos volver a disfrutar de Far Cry 2 gracias al mod Far Cry 2: New Dunia, una creación del creador de mods Dannyhl2, y que le da un buen lavado de cara al original, mejorando sustancialmente la experiencia de juego. Es importante, eso sí, aclarar que hablamos de un mod, no de un cambio en el motor gráfico ni nada por el estilo, por lo que la mejora es más que evidente a simple vista, pero no es que lo equipare con títulos actuales.

Entrando en las mejoras con respecto al original, Far Cry 2: New Dunia incluye nuevas texturas, iluminación realista, agua mejorada y efectos FX también mejorados, así como un modo gráfico «Ultra», creado para sacarle el máximo partido posible al motor gráfico del juego. este mod viene con nuevas animaciones, una nueva interfaz de usuario y un campo de visión mejorado. También tiene un nuevo mapa, un modo de «Curación de emergencia».

Además, en Far Cry 2: New Dunia también hemos encontramos una serie de mejoras y ajustes en el juego. Por ejemplo, permite asesinatos sigilosos y mejora tanto el movimiento como la resistencia del jugador. También agrega nuevos enemigos y armas. Los enemigos ya no serán absorberán las balas como si fueran de gominola, y casi todas las armas mostrarán un comportamiento más realista.

Más información y descarga: Nexusmods