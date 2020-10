La semana que comienza mañana va a ser bastante relevante para el OnePlus 8 por diversas razones. Aunque es cierto que la presentación del iPhone 12 puede aguarles un poco la fiesta, ya que seguramente copará el interés mediático, no son pocas las novedades relacionadas con uno de los modelos de teléfono mejor valorados por los usuarios.

La gran noticia, sin duda, es la presentación, el próximo miércoles 14, del OnePlus 8T, el que será el nuevo tope de gama del fabricante. Y hoy, a tan solo tres días de dicho evento, OnePlus ha decidido ir caldeando el ambiente con la publicación, en Twitter, de una imagen de la caja del 8T. Como puedes ver en la imagen, se asemeja al estilo de la caja del OnePlus 8, en el que el texto brilla por su ausencia, y en su lugar se opta por un diseño minimalista.

