ASUS PG32UQX es uno de los modelos más avanzados del catálogo de monitores del fabricante taiwanés. Y eso que ofrece decenas para elegir, en tamaños, resoluciones y precios.

Anunciado en el CES y con llegada retrasada seguramente por la pandemia del COVID, ha aparecido listado en una página del portal chino Taobao apuntando a un próximo lanzamiento y con el resto de características que no conocíamos y que lo hacen aún más impresionante, para juegos y para todo uso. El precio (de momento oficioso) también va en esa línea.

ASUS PG32UQX monta un panel IPS de 32 pulgadas de diagonal con resolución nativa 4K (3840 × 2160 píxeles) y una tasa de refresco elevada para esa resolución: 144 Hz. La gran novedad es la incorporación de mini LED de 1152 zonas, una tecnología que promete la «cuadratura del círculo» en pantallas de visualización modernas, al ofrecer las ventajas de OLED, pero sin sus inconvenientes y a menos precio.

Ya la conoces. Las utilizará Apple en sus próximos tablets iPad Pro como mejora de los modelos LED actuales, al rebajar hasta 1.000 veces) el tamaño de los leds de una pantalla típica y ofrecer un número de zonas de atenuación local muy superior. En la práctica, este tipo de pantallas prometen altas relaciones de contraste, amplia gama de colores, tonos negros más profundos y enormes niveles de brillo.

Este monitor es una muestra con una certificación para VESA DisplayHDR 1400, el primer monitor de ASUS que ofrece un brillo máximo de 1.400 nits, y una relación de contraste estático de 1.000:1. El panel soporta 10 bits de color y cubre el 90% de la gama de color DCI-P3, por lo que puede usarse para cualquier tipo de tareas además de juegos, para la que dispone de soporte para la tecnología de sincronización de imágenes de NVIDIA, G-Sync.

Ofrece entradas de vídeo Display Port 1.4 y la novedosa versión del estándar HDMI 2.1. También se cita la tecnología Ultra Low Motion Blur (ULMB) para reducir la luz azul en periodos de uso prolongados y no falta una base ergonómica para regular altura, inclinación o giro. Un módulo ROG LED RGB habilitado para Aura Sync permite sincronizar la iluminación con otros componentes habilitados para este sistema.

El ASUS ROG Swift PG32UQX no va a ser económico, pero esperamos que no tanto como el precio publicado en Taobabo y que se eleva a la friolera de 42.999 yuanes (6.400 dólares al cambio) para venta inicial el 8 de enero de 2021. ASUS no ha anunciado disponibilidad ni precio oficial que esperamos sea bastante más contenido. El monitor es impresionante en todo punto y esperamos que los costes de mini LED se vayan rebajando a medida que lo utilizan un mayor número de fabricantes.