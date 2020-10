Chrome no elimina datos, aunque le indiques que lo haga

Que Google Chrome es el navegador más empleado en la actualidad es algo que no se le escapa a nadie. Y es que, tanto con sus virtudes como con sus defectos, es innegable que las aportaciones que ha hecho el navegador de Google al campo de los navegadores web han tenido un gran peso en el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Y la muestra más clara de ello es que, tras años de fiera competencia, el resto de los principales navegadores han terminado por adoptar Chromium. Por algo será.

Eso no significa que el comportamiento de Chrome sea siempre el correcto, y hoy hemos sabido por 9to5Google de un nuevo caso de ello. Un caso que, curiosamente, entra en conflicto con una función de privacidad presente en Chrome desde sus inicios, y que desde hace algunas versiones incluso se puede automatizar. Me refiero al borrado de los rastros de navegación que vamos generando al acceder a diversas páginas, y que muchos usuarios eliminan siempre al cerrar el navegador.

El problema es que, según ha descubierto un desarrollador, la versión 86.0.4240.75 de Chrome para iOS, cuando debería eliminar todos los rastros de navegación, no lo está haciendo por completo. Concretamente, los datos de dos sitios web no se eliminan al emplear esta función, y la anomalía resulta todavía más fea al saber qué dos servicios son los que se «salvan» de la limpieza. No son otros que Google.com y Youtube.com.

El desarrollador ha comprobado que, pese a eliminar las cookies en Chrome, los datos de ambos servicios persistían en el dispositivo y, al analizar las causas de ello, comprobó que se debe a que Google y YouTube no almacenan dichos datos en cookies, sino como información de las páginas, un tipo de información que no se elimina al borrar las cookies. De esta manera, Google podría seguir rastreando los datos de usuarios que pensaban que no era así.

Google ha reconocido estar al tanto de esta anomalía de Chrome, que califica como un error, y la compañía afirma estar trabajando en una solución dedicada a borrar todos los datos bajo demanda. Aunque no han dado una fecha concreta, su declaración de intenciones afirma que esperan resolverlo «en unos días». Fruto de ello, este problema ya no se estaría produciendo en versiones más actuales de Chrome cuando se accede a YouTube, si bien sí que sí que se mantiene todavía al acceder a Google.