La ejecución de Windows en Chrome OS y las aplicaciones del ecosistema de Microsoft ya es posible de manera oficial gracias al lanzamiento del Parallels for Chrome Enterprise. De momento solo está disponible para máquinas empresariales, pero es un gran avance para la estrategia de Google en el escritorio informático.

Ya te lo adelantamos. Google anunció el pasado julio una asociación con Parallels para aumentar aún más las posibilidades de sus ordenadores personales. Y es que los Chromebooks no han dejado de mejorar en hardware y software desde su lanzamiento y hoy son una alternativa muy real a Windows y macOS en casi todos los campos de uso.

Si por definición un Chromebook es un portátil bajo Chrome OS, en la actualidad pueden ejecutar apps Android gracias a la llegada de la Google Play Store a Chrome OS y también correr aplicaciones Linux. Y ahora Windows. La idea de Google con Parallels es ofrecer un entorno completo de Windows 10 dentro de Chrome OS, aunque se pueden ejecutar aplicaciones individuales de Windows en sus propias ventanas en lugar de mostrar un escritorio completo y de esta manera alternar aplicaciones Windows, Linux, Android y Chrome.

Windows en Chrome OS

Chromebooks son equipos ideales para empresas y sistema educativo para su bajo coste (relativo en los buenos equipos), seguridad, configuración simplificada, autonomía o facilidad en la administración. Sin embargo, la presencia masiva del software de Microsoft en empresas y organizaciones obliga en ocasiones a implementar máquinas adicionales con Windows. Google quiere evitarlo.

Parallels es bien conocida por sus aplicaciones de virtualización de hardware con tecnología hipervisor que proporciona la división necesaria entre el sistema operativo de la máquina virtual y el hardware de la máquina host. Parallels Desktop para Chromebook Enterprise no es diferente de la versión que el proveedor tiene para Mac desde hace años.

Parallels instala una máquina virtual de Windows en Chrome OS, lo que permite al usuario interactuar con el sistema operativo y aplicaciones de Microsoft. Al igual que en Mac, puede ejecutar una instancia de Windows en pantalla completa. O puede abrir aplicaciones específicas de Windows como la suite de productividad Microsoft Office y ejecutarlas en paralelo con documentos y aplicaciones de Chrome OS (más las de Android y Linux).

El software funciona tanto conectado como fuera de línea y admite funciones como transferencias de archivos (simplemente con arrastrar y soltar); copiar y pegar texto o gráficos; compartir carpetas y usar el ratón, audio y otro hardware como impresoras en todos los sistemas operativos instalados.

Máquinas soportadas

Para ejecutar Windows en Chrome OS los equipos deben cumplir con algunos requisitos específicos. La instalación de la máquina virtual de Parallels obliga a contar con cierto nivel de hardware.

Procesadores Intel Core i5 o superior.

16 GB de RAM o superior.

128 GB de capacidad de almacenamiento o superior.

Chrome OS versión 85 o posterior.

Una licencia de Windows 10 (las licencias por volumen también funcionarán).

En cuanto al soporte oficial, Parallels dice haber probado su software en los siguientes Chromebooks:

HP Elite c1030 Chromebook Enterprise (Equipo recomendado sobre el que se ha realizado el desarrollo)

HP Pro c640 Chromebook Enterprise

Google Pixelbook

Google Pixelbook Go

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W)

Acer Chromebook Spin 13 (CP713-1WN)

Dell Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise

Dell Latitude 5400 Chromebook Enterprise

Lenovo Yoga C630 Chromebook

ASUS Chromebook Flip C436FA



Parallels for Chrome Enterprise no es gratuito y tiene un precio de 69,99 dólares anuales que a buen seguro pagarán muchas empresas por las ventajas que aporta. No es el primer esfuerzo para ejecutar Windows en Chrome OS, pero sí es el más completo, oficial y mejor soportado.

Teniendo en cuenta que Chrome OS admite máquinas virtuales que se ejecutan dentro de contenedores (y así es como las aplicaciones de Linux pueden ejecutarse en Chromebooks), algunos desarrolladores ya han instalado Windows dentro de un contenedor en el espacio donde normalmente se instalaría una distribución GNU / Linux. A buen seguro tendremos novedades también para consumidores.