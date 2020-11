Sega cerrará todos sus salones recreativos en Akihabara

Los salones recreativos son una joya en la memoria de algunas personas, y algo poco menos que inconcebible para otras. Y la clave, como en tantos y tantos temas, es la edad. Así, para los más jóvenes, que desde su más tierna infancia han tenido ordenadores y consolas en casa, el concepto de un local lleno de «maquinitas», como las llamábamos en su momento, y en las que había que pagar por cada partida, suena a ciencia ficción o, peor aún por la parte que me toca, a historia antigua.

Sin embargo, y durante muchos años, los salones recreativos fueron unos espacios de lo más pujantes, en los que cada tarde (o al menos cuando se podía) invertíamos parte de la paga de la semana, y dedicábamos unas cuantas (a veces muchas) horas viendo como otros jugadores hacían proezas que nos parecían imposibles. Así, era común ver, en una recreativa, a una persona jugando y tres o cuatro alrededor observando la partida. Por eso me hizo tanta gracia el concepto de Twitch cuando conocí la plataforma, allá por 2012 o 2013, me hizo sentir como en aquellos tiempos, solo que sin la cacofonía de las máquinas, el griterío de la concurrencia y el humo de tabaco.

No me atrevo a afirmar con rotundidad que ya no queden salas recreativas en España, pues hace solo unas semanas me hablaron de un videoclub que sigue funcionando, y es otro tipo de negocio que ya daba por extinto. Sin embargo, lo que es indudable es que estos espacios han desaparecido de la vida pública en nuestro país y en gran parte del mundo… pero hasta ahora no en todas partes.

Hoy, sin embargo, sabemos por Yahoo! Japón que uno de los últimos bastiones de estos espacios de entretenimiento está a punto de cerrar sus puertas para siempre, y es que antes de fin de año Sega cerrará todos sus salones recreativos de Akihabara, Tokio. Quizá no reconozcas Akihabara por su nombre, pero es una de las zonas comerciales más importantes de la capital nipona, y seguro que en más de una ocasión has visto imágenes de sus salones recreativos, unos espacios frecuentados en parte por los jóvenes locales, pero también por aficionados de todas las edades y turistas en busca de imágenes y lugares icónicos de Tokio.

Algunas de las recreativas más populares de Sega debutaron en los salones recreativos que la compañía todavía opera. Títulos como Virtua Fighter o Daytona USA, así como máquinas con movimiento mediante sistemas hidráulicos y las basadas en movimientos del jugador han sido, desde hace muchos años, un elemento fundamental de Akihabara, compitiendo con sus afamadas tiendas de electrónica de consumo.

La causa del cierre seguro que ya la imaginas: el coronavirus. La incidencia de la pandemia ha sido un golpe inasumible por los salones recreativos de Sega, que han visto disminuir sustancialmente la afluencia de clientes, tanto locales como, especialmente, turistas. El mantenimiento de esas unidades de negocio ha resultado finalmente imposible para Sega, que ha optado por abandonar el negocio e iniciar 2021 ya sin esta actividad.

Es importante, no obstante, mencionar que Sega va a cerrar sus salones recreativos, pero no ha anunciado que vaya a hacer lo mismo con la producción de juegos arcade, es decir, de máquinas recreativas. Esto, claro, nos hace preguntarnos por el hipotético futuro que pueden tener las «maquinitas». ¿Se reformulará el formato de los salones recreativos en el futuro? ¿Se buscará hacer llegar las recreativas a otros espacios? A este respecto, y aunque obviamente no es lo mismo, hay que recordar que buena parte del parque de recreativas que hubo en España en la década de los ochenta se encontraban en bares y cafeterías.

¿Cuál crees tú que podría ser su espacio en el presente, si es que lo tienen? ¿Y tienes algún recuerdo de los salones recreativos? ¿Space Invaders, PacMan, After Burner, Operation Wolf, Gauntlet, Out Run, Dragon’s Lair? ¿Eras más de las de acción y movimiento? ¿O todo esto te suena a historia antigua y nunca llegaste a conocerlas?

Por si todavía te estás preguntando si realmente has visto en cine, series, etcétera alguna imagen de los salones recreativos de Akihabara, en este vídeo del canal Sobre el Mundo, puedes ver una visita guiada a tan icónico espacio: