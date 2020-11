Uniconverter, el conversor de vídeo definitivo

Como te contábamos hace poco, la importancia del vídeo como medio de comunicación es tal actualmente que ya sea por motivos profesionales o personales, raro es que no tengas que lidiar con él. Por fortuna, la tecnología ha avanzado mucho y tienes a tu disposición herramientas sencillas a la par de potentes como las que proporciona Wondershare. Si el otro día te descubrimos el editor de vídeo Filmora, hoy lo hacemos con UniConverter, un conversor de vídeo que te va a sorprender.

Porque aplicaciones para convertir vídeos de un formato a otro hay muchas, pero o son muy complicadas de manejar para quien no tiene suficiente experiencia en estas tareas, o carecen de opciones más allá de las básicas, o su precio las limita al uso profesional. No es fácil encontrar un conversor de vídeo que destaque para bien en todos estos puntos y es por ello que te va interesar conocer a UniConverter, en el caso de que no supieras de su existencia.

UniConverter, un conversor de vídeo todoterreno

Viviendo de Wondershare, ya te podrás imaginar que UniConverter es, ante todo, una aplicación con un diseño de primer nivel, creada para resultar útil e intuitiva incluso para quienes nunca han utilizado una herramienta de este tipo. Sin embargo, esto no significa que UniConverter carezca de posibilidades; todo lo contrario. Es, de hecho, una de las aplicaciones más completas de su categoría, permitiendo la conversión entre más de 1.000 formatos de audio y vídeo.

Dependiendo del origen y destino de tus vídeos, UniConverter te facilita su conversión entre los formatos de vídeo (MP4, AVI, MKV, WMV, MPEG, MPEG-2, DIVX, MOV, XVID, WEBM…) y audio (MP3, WMA, ACC, OGG, FLAC, AC3, M4R, AIFF, MKA, APE, AU…) más comunes, pero también muchos otros, y con cada nueva actualización dan soporte a los más relevantes que van saliendo, así como a los mejores códecs del mercado. Tiene todo lo que necesitas.

Por supuesto, UniConverter permite optimizar los vídeos para plataformas específicas como YouTube o Facebook, así como para todo tipo de dispositivos, incluyendo dispositivos de Apple, de Android, las principales consolas del mercado, DVD y Blu-ray, dispositivos VR… incluso cuando la conversión se limita al mismo formato, solo con el objetivo de reducir el tamaño del archivo, pero preservando la calidad de la grabación original. UniConverter es un todoterreno, sin importar formato, origen o destino.

Una de las claves de UniConverter es precisamente la conversión sin pérdida de calidad gracias a la exclusiva tecnología APEXTRANS, que además puede ejecutar mucho más rápido que otras alternativas al servirse de la aceleración de la GPU, especialmente optimizada para extraer todo el rendimiento a los modernos procesadores de múltiples núcleos. Un rendimiento mejorado que notarán sobre todo los usuarios de versiones de Windows de 64-bit y que agiliza la conversión por lotes.

Por si todo esto no fuese suficiente, cabe señalar que UniConverter no se queda ahí. A todas sus capacidades como conversor de vídeo se le añaden otras tantas, incluyendo grabación y descarga de vídeo, grabación de DVD y Blu-ray, un potente editor de vídeo integrado con funciones como cortar, recortar, añadir subtítulos, marcas de agua y efectos, fusionar clips de vídeo, realizar ajustes de audio… Y con soporte para resoluciones de 4K y 8K.

Ahora que ya conoces todo lo que puedes hacer con UniConverter, solo te hace falta probarlo para comprobar que, en efecto, las cosas son tal y como te las contamos. Lo tienes muy fácil, porque Wondershare pone a tu disposición una versión de prueba con algunas limitaciones, pero con la que te podrás hacer una idea del potencial de la aplicación, cuya versión completas puedes descargar e instalar para sistemas de PC Windows y Mac.