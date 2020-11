Destiny 2: Más allá de la Luz, ¿qué ocurre en Europa?

No podemos hablar de Destiny 2 Más allá de la Luz, si antes no dedicamos un momento a analizar lo ocurrido hace unas horas, cuando apareció una misión en la que se alertaba sobre una perturbación en la Última Ciudad. Una inesperada misión en la que los guardianes pudieron recorrer las calles de una ciudad cuidada pero prácticamente desierta. Tras unos minutos explorando la urbe, desde una balconada en la que se podía observar al Viajero, los guardianes pudieron presenciar una imagen desoladora: la Oscuridad absorbiendo Titán, Ío, Marte y Mercurio.

Si no pudiste ver el evento y pasear por las calles de la Última Ciudad, en este tweet puedes ver un pequeño vídeo con parte de lo ocurrido justo antes de la llegada de Destiny 2 Más allá de la Luz:

Si no conoces el universo que se esconde tras Destiny, seguramente no hayas entendido prácticamente, pero apuesto a que incluso si es así, y aunque solo sea por unos segundos, tu imaginación ha intentado proyectar ese suceso, y ahora te gustaría saber algo más sobre la historia que vive tras la Última Ciudad, el Viajero, los guardianes y la Oscuridad. En tal caso, y por no revelarte aspectos del juego que es mejor que descubras tú mismo si algún día te animas a probarlo, basta con saber que así se han cerrado los servidores de cara al lanzamiento de Destiny 2 Más allá de la Luz, la esperada quinta expansión de Destiny 2.

En Destiny 2 Más allá de la Luz, los viajeros tendrán que ir a Europa, la luna de Júpiter, desde la que, en una lucha que parece recrudecerse, tendrán que enfrentarse a la Oscuridad, empleando la Luz para tal fin. Este cambio de temporada que coincide con el lanzamiento de la expansión marcan el inicio de un nuevo ciclo que, según afirma Bungle, su desarrolladora, encontrará continuidad en los años venideros. Buenas noticias, jugadores de Destiny 2, no se vislumbra el fin de la saga en el horizonte.

Destiny 2 Más allá de la Luz y los misterios de Europa

Entre las propuestas de Destiny 2 Más allá de la Luz, y como ya comentaba antes, un elemento clave será Europa, la enorme luna helada de Júpiter y que, si en el mundo real es un lugar observado por la ciencia por las posibilidades de que albergue vida o lo haya hecho en el pasado, en Destiny 2 tendremos que ir un poco más allá, para intentar averiguar qué secretos se ocultan bajo la enorme y milenaria capa de hielo que cubre su superficie.

Sí la vida que la comunidad científica piensa que puede haber en Europa es, sin duda, tremendamente simple, la que nos propone Destiny 2 Más allá de la Luz no tiene absolutamente nada que ver. Allí los viajeros se encontrarán las instalaciones de BrayTech de la Edad de Oro, las casas de los caídos bajo la enseña de Eramis (que controla la estasis) y una interesante colección de misterios y desafíos.

Como contrapunto de la Luz, la Oscuridad también es capaz de proporcionar habilidades a los jugadores, y en Destiny 2 Más allá de la Luz, se estrena un nuevo poder elemental, algo que no ocurría desde la primera entrega de Destiny. Su nombre es estasis y su relación con Europa no parece casual, ya que entre otras cosas permitirá a los jugadores emplear habilidades como congelar a sus rivales.

Destiny 2 Más allá de la luz ya está disponible para PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S y PlayStation 5. No obstante, las versiones optimizadas para la nueva generación de Xbox y de PlayStation todavía tardará unas semanas en llegar, está prevista para el próximo 8 de diciembre y promete, eso sí importantes mejoras de rendimiento y en el apartado gráfico, además de crossplay entre las mismas familias de consolas.

